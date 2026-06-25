Poreska uprava Srbije donela je rešenja kojima se za 2026. godinu utvrđuje obaveza plaćanja poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga. To znači da vlasnicima smeštaja koji izdaju stanove na dan uskoro stižu poreska rešenja.

Samo u Beogradu, na dan se izdaje između 5.000 i 8.000 stanova. Prema podacima Ministarstva turizma u Srbiji, registrovano je oko 16.000 stanova za kratkoročno izdavanje.

Ostvareni promet je između 150 i 300 miliona evra godišnje.

Gostujući na RTS-u, stručnjak za nekretnine Milić Đoković ocenio je da država novim merama nastoji da uredi tržište i uvede jasna pravila za sve učesnike.

"Država je rešila da reguliše oporezivanje i da se zna ko se bavi ovim poslom. Do sada smo imali problem sa kategorizacijom objekata i nedovoljnom kontrolom. Sada je cilj da se uvedu red, poreske obaveze i jasna pravila poslovanja", rekao je Đoković.

On ističe da se izdavanje stanova na dan više ne može posmatrati kao povremeni dodatni prihod, već kao privredna delatnost.

"To više nije obično izdavanje, to je posao. Vi radite posao, dobijate novac i zato treba da platite porez", naglasio je Đoković.

Govoreći o koristima koje će imati oni koji posluju u skladu sa propisima, Đoković navodi da će vlasnici smeštaja biti u mogućnosti da legalno posluju, registruju objekte i koriste sve prednosti zvaničnog sistema.

"Onaj ko plaća porez biće u boljoj poziciji jer će moći regularno da prođe kategorizaciju i da posluje preko platformi. Ulaskom u legalne tokove dobija se mogućnost da se gosti uredno prijavljuju i da se posao vodi transparentno", rekao je Đoković.

Dodao je da je do sada deo tržišta funkcionisao u sivoj zoni, što je nosilo određene rizike za izdavaoce, posebno u situacijama kada dođe do problema sa gostima ili imovinom.

Nove poreske obaveze, ocenjuje, predstavljaju korak ka većoj kontroli i profesionalizaciji tržišta kratkoročnog izdavanja smeštaja u Srbiji.

Poreske olakšice kao podsticaj za legalno poslovanje

Stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović ocenio je da država trenutno nema potpun uvid u stvarne prihode od izdavanja stanova na dan i da se najveći deo podataka zasniva na prijavama samih izdavalaca.

"Država može da zna samo onoliko koliko stanodavci prijave, ali postoje i različiti mehanizmi kontrole. To su takozvani ‘mister šoper’ modeli, kada inspekcija nastupa kao običan gost, kao i praćenje podataka sa platformi za rezervaciju smeštaja, gde je moguće upoređivati promet, ocene i druge pokazatelje poslovanja“, rekao je Pašanović.

On smatra da bi ključ za uključivanje većeg broja izdavalaca u legalne tokove moglo da bude smanjenje poreskog opterećenja.

"Ja bih tu predložio da poreska stopa bude ispod standardne. Mislim da su oni sada dobili 20 odsto, ja bih to smanjio na pola", rekao je Pašanović.

Niža poreska stopa, kakao kaže, donela bi više prijavljenih izdavalaca i veću naplatu poreza na duži rok.

Prema njegovim rečima, visoki nameti često se prelivaju na krajnje korisnike, odnosno goste, što može da utiče na konkurentnost domaće turističke ponude.

Podseća da se u Srbiji procenjuje da je oko 16.000 stanova uključeno u sistem kratkoročnog izdavanja, što predstavlja značajan segment turističke privrede.

Potrebno je razvijati ovu industriju i podsticati legalno poslovanje i jedan od načina jeste privremeno smanjenje poreskih stopa, dok tržište ne dostigne puni potencijal, zaključio je Pašanović.

Izdavanje stana na dan ili mesečno – šta se više isplati

Govoreći o tome da li je isplativije izdavanje stana na dan ili dugoročni zakup, Milić Đoković ističe da konačna računica u velikoj meri zavisi od popunjenosti smeštaja i lokacije nekretnine.

Prema njegovim rečima, analiza tržišta pokazuje da kratkoročno izdavanje donosi veću zaradu samo ukoliko je stan izdat tokom većeg dela godine.

Ako se stan na dan izdaje manje od 180 do 200 dana godišnje, praktično ste na granici isplativosti, kaže Đoković.

Prema njegovim rečima, da bi računica bila pozitivna, potrebno je da stan bude popunjen najmanje 16 dana mesečno.

On navodi da se pri obračunu moraju uzeti u obzir svi troškovi poslovanja – od poreza i komunalija do održavanja i troškova čišćenja.

"Ako izdajete više od 20 dana mesečno, matematika je na vašoj strani. Između 15 i 20 dana ste uglavnom na nuli, a ispod 15 dana ulazite u minus", istakao je Đoković.

Kako je objasnio, vlasnici stanova često zanemaruju dodatne obaveze koje nosi kratkoročno izdavanje, uključujući prijavu gostiju, redovno održavanje smeštaja i moguće štete koje mogu nastati tokom boravka zakupaca.