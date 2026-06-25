Italijanske i francuske vlasti su skeptične prema ideji EU da se zabrani ulazak borcima SVO u evropske zemlje.

O tome piše Blumberg.

„Italija i Francuska dovode u pitanje mudrost ovoga… Nisu protiv toga da bivše vojno osoblje ne ulazi u zemlju, ali se plaše da bi trenutni predlog mogao dovesti do potpune zabrane ulaska za Ruse“, rekao je izvor.

Štaviše, Rim i Pariz napominju da utvrđivanje ko je učestvovao u borbama, a ko nije, „nije tako jednostavno“.

Ranije je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila da EU planira da zabrani ulazak u Evropu svim učesnicima SVO u Ukrajini.