Povodom afere "zvučni top", za koju je Više javno tužilaštvo iznelo dokaze da je bila planirana kao deo šire hajke na državu i predsednika Aleksandra Vučića u okviru obojene revolucije, analitičari su za "Novosti" ocenili da je reč o sistematski osmišljenom delovanju protiv institucija Srbije usmerenom ka izazivanju unutrašnjih podela, slabljenju države i stvaranju uslova za politički pritisak i moguću nasilnu promenu vlasti.

Dragoslav Bokan izjavio je za "Novosti" da je priča o zvučnom topu deo dugotrajne kampanje obojene revolucije, zasnovane na političkim, a ne činjeničnim osnovama.

- Svaka laž je projektovana da traje u vremenu i da nikad ne posustane. Tako da priča o zvučnom topu deluje i sada, posle toliko vremena, i delovaće i kasnije, spominjaće se sve dok traje taj građanski rat, odnosno obojena revolucija protiv Srbije - lažnih studenata protiv svih nas ostalih. To je proces u kome ne možemo očekivati od „neprijatelja“ da se drži istine i onoga što se zaista dogodilo, jer koga zanima istina? Koga zanima da li su Amerikanci bacili atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki ili su pregovarali sa Japancima oko primirja? Oni rade ono što rade, opravdavaju svoje poteze, a agresivno napadaju one koji im se suprotstavljaju. Tako je bilo oduvek, ali je razlika danas u tome što obojene revolucije deluju unutar zemlje - napadaju nas ljudi iz naših učionica, dvorišta, delova grada, ljudi koji su bili naši prijatelji, sa kojima smo odrastali, išli na utakmice i radovali se pobedama srpske reprezentacije - ocenio je Bokan.

Potom je rekao da je narativ o zvučnom topu deo šire kampanje usmerene protiv države i da će se nastaviti bez obzira na ishod, jer je krajnji cilj obojene revolucije preuzimanje vlasti, a ne prihvatanje izbornih rezultata.

– Dakle, deo tih istih ljudi se okreće protiv nas pod uticajem te paradigme, te mantre i tog narativa laži, u kojem je za sve što se dešava u državi kriva država, koju oni, pritom, ne nazivaju državom, već "režimom". Deo tih laži vezan je i za priču o zvučnom topu, koja neće prestati sve dok svi odgovorni ne budu pohapšeni i osuđeni. A ako se to desi, oni će sebe proglasiti za mučenike i političke zatvorenike koji stradaju na pravdi Boga, i ta priča će dobiti samo novi oblik, ali napad neće prestati - on ide do kraja. To je suština problema, jer obojene revolucije idu ka tome da pobede, a njihova pobeda je preuzimanje vlasti. Izbori, po tom stavu, ne odlučuju o kraju borbe: ako na izborima pobedimo mi - država i narod, a ne "građanisti" i blokaderi - ti izbori neće biti priznati, već će biti proglašeni pokradenim – smatra Bokan.Na kraju je poručio da se, po njegovom mišljenju, na takve napade može odgovoriti samo jačanjem društva, medija i kulturne politike, kako bi Srbija bila sposobna da štiti svoje vrednosti i interese.

– Znači, to je jedna logika u kojoj nema rešenja sem da ih pobedimo - u svojim porodicama, gradovima, na mestima gde živimo i u medijima. Njihovo je da nastave da deluju protiv države, svoje zemlje, svog naroda i interesa Srbije. A onda će, na kraju, neki od njih da se pokaju i vrate u normalu, dok će neki ostati trajno zluradi i ispunjeni mržnjom prema Srbiji i svemu srpskom, jer im je, kako je navedeno, tako predstavljeno - da je jedini krivac i neprijatelj, "monstrum" i protivnik Srbije i srpstva u ovoj zemlji Aleksandar Vučić. I dokle god ta teza bude postojala, ona će ih pokretati kao "električna struja" i oni će iznova nasrtati na istinu i na nas, sve dok se ne obezbedi većinska podrška naroda, dok se ne uspostavi srpska kulturna politika i dok država i društvo u celini ne postanu sposobni da brane svoje vrednosti i interese - zaključio je Bokan.

Politički analitičar i novinar Dejan Miletić nadovezao se na Dragoslava Bokana i rekao da afera oko zvučnog topa predstavlja deo šireg, unapred planiranog delovanja usmerenog protiv rukovodstva i institucija Srbije, s ciljem izazivanja unutrašnjih podela i pojačavanja spoljnog pritiska na državu.

- Jasno je da sada sve postaje toliko očigledno da se radi o sistematski planiranom delovanju protiv rukovodstva i institucija Srbije sa namerom da se postignu dva cilja. Jedan je da se stvore uslovi za nasilje, mržnju i dubinski razdor u društvu, a jedan od koraka u tom pravcu je i afera vezana za zvučni top, koja je, očigledno, osmišljavana daleko pre marta 2025. godine. Drugi cilj je mobilizacija spoljnih faktora i usmeravanje protiv rukovodstva Srbije i same države, kako bi se izvršio dodatni pritisak i stvorili uslovi za nasilnu promenu vlasti. Sada postaje jasno šta su bile namere i da je ovo samo jedan primer delovanja koji predstavlja model primenjivan unazad godinu i po do dve, a koji sprovodi grupa ljudi povezana sa stranim faktorom sa ciljem urušavanja aktuelne vlasti i zaustavljanja daljeg napretka Srbije - ocenio je Miletić.

On je kazao i da očekuje dalji rad nadležnih organa na rasvetljavanju čitavog lanca delovanja uključenih lica, uz ocenu da je najvažnije da se iz svega izvuku pouke kako se slične stvari više ne bi ponavljale.

- S obzirom da je tužilaštvo pokrenulo proces, jer ima određene dokaze, jasno je da su se stvari pokrenule i da se čitav slučaj razjašnjava. Suština je da se utvrdi šta su bile stvarne namere i kako su delovali oni koje on naziva rušiteljima države, kako bi se iz toga izvukle pouke i da nam se više nikada ne desi nešto slično. Važno je da ljudi ne budu naivni i da ne podležu olako onima koji, kako je navedeno, manipulacijama i po cenu ljudskih života pokušavaju da naruše državu radi ličnih interesa. On dodaje da je najvažnije da se iz svega ovoga nešto nauči, a očekuje i da državni organi nastave da rade u skladu sa dokazima i daljim procesima koji će razotkriti čitav lanac delovanja povezanih lica koja su, prema njegovim rečima, osmišljavala i sprovodila ovu obojenu revoluciju - optimističan je Miletić.

Na kraju je rezimirao da je, po njegovom tumačenju, priča o zvučnom topu stvorena radi izazivanja podela u društvu, te da je zato važno očuvati jedinstvo.

- Zvučni top je namerno osmišljen da bi se napravio razdor, uz narativ da vlast napada decu i mlade - da neko to namerno radi. Vučić je predstavljen kao autokrata koji najmodernijim oružjem napada decu i koristi radikalne mere itd. Sve vreme se, po tom tumačenju, deluje podrivački kako bi se stvorio crv sumnje u svesti ljudi i podstakla unutrašnja mržnja - da jedni veruju da rade dobre stvari za zemlju, a drugi ih kritikuju, pa da ti tabori budu što dalji jedni od drugih i da što manje komuniciraju. Mi treba da budemo jedinstveni, jer uz sve što smo do sada napravili, ako budemo jedinstveni, bićemo nezaustavljivi kao država - poručio je Dejan Miletić.