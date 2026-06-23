Kako temperature rastu, ne želite da rizikujete da vam se mleko ili druga hrana pokvare zbog neispravnog frižidera.

Redovno održavanje pomaže da uređaji rade efikasno tokom cele godine.

Salah Sun, rukovodilac proizvoda u kompaniji Beko UK, kaže:

„Frižideri su ključni deo svake kuhinje. Bilo da čuvate hranu za piknik ili jednostavno želite da vam namirnice duže ostanu sveže, pravilno održavanje je neophodno za njihov dobar rad.“

Jedan od problema koji može da se javi kod frižidera jeste istrošenost gume na vratima. Ako zaptivanje nije dobro, vrata se ne zatvaraju kako treba, pa frižider mora da radi jače da bi održao temperaturu. To povećava potrošnju struje i može oštetiti uređaj.

Topao vazduh tada lakše ulazi u frižider, što je posebno problematično tokom toplih dana.

Jednostavan test

Uzmite list papira (može običan A4 ili bilo koji papir), stavite ga između vrata i frižidera, pa zatvorite vrata. Pokušajte da izvučete papir.

Ako osećate otpor – zaptivanje je dobro

Ako papir lako izlazi – guma na vratima verovatno treba zamenu

Dubinsko čišćenje frižidera

Čišćenje frižidera je posebno važno tokom leta, jer se hrana brže kvari, a neprijatni mirisi mogu uticati na ostale namirnice.

Postupak:

Isključite frižider iz struje

Izbacite pokvarenu i staru hranu

Operite police i unutrašnjost

Ne prskajte vodu direktno u uređaj jer to može izazvati strujni udar ili kvar

Stručnjak upozorava da se sve police moraju dobro osušiti pre vraćanja u frižider, jer preostala vlaga može da se zaledi i stvori led u uređaju.

Jeftin trik za uklanjanje neprijatnih mirisa

Leti se mirisi u frižideru lakše šire zbog toplote i bržeg kvarenja hrane.

Jedno od najjednostavnijih rešenja je soda bikarbona, koja upija mirise. Možete je staviti u malu posudu na dno frižidera i menjati je jednom nedeljno ili mesečno.

Održavanje frižidera je važno tokom cele godine, ali letnji meseci donose dodatne izazove – više temperature, brže kvarenje hrane i jače mirise. Uz jednostavne i jeftine trikove, možete obezbediti da vaš frižider radi efikasno, a hrana ostane sveža duže, piše rsvplive.