Od dobro obaveštenog izvora saznajemo da je postupajući po nalogu VJT u Beogradu, Treće OJT u Beogradu dalo nalog policiji da na informativni razgovor pozove advokata Aleksandra Olenika, iz pravnog tima Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV), piše Blic.

Izvor takođe otkriva da je Oleniku uručen poziv da se sutra javi policiji.

Podsetimo, Olenik je jedan od onih koji su bez ijednog dokaza u medijima davali lažne izjave da je država upotrebila zvučni top na protestu 15. marta 2025. godine prema građanima i studentima, tvrdeći da isti osećaju posledice upotrebe tog sredstva itd..

Prema nezvaničnim informacijama on bi mogao da odgovara za krivično delo izazivanje panike i nereda, a za to delo je nadležno osnovno tužilaštvo.

Podsetimo svi državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je prošle sedmice da je došlo je do dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe uz ulično similovanje upotrebe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je pored ostalih učestvovao upravo Radić.

Tužilac Miodrag Marković je najavio procesuiranje četiri grupe lica, među kojima su organizatori i realizatori ulične akcije, te oni koji su pružali medisjku podršku širenjem lažnih izjava i vesti, kao i organizatori naknadnih lekarskih pregleda građana koji su navodno osetili "posledice" zvučnog topa, iako su celog dana 15. marta 2025. godine na ulicama glavnog grada duvali u pištaljke, urlali, skandirali, vrištali...