Kako se saznaje, dostavljač poštanskih pošiljki (54) kretao se motociklom Krušedolskom ulicom, kada ga je uočio pas koji je bio u dvorištu.

- Kada je poštar naišao pas se oslobodio, preskočio ogradu i napao ga. Izujedao ga je po nogama a od još težih posledica spasao ga je vlasnik životinje koji je istrčao iz dvorišta i savladao svog kućnog ljubimca - navode sagovornici upoznati sa ovim događajem.

Povređeni čovek transportovan je u niški Univerzitetski klinički centar gde mu je dijagnostikovana otvorena rana na prednjoj strani desne natkolenice koja je hirurški zbrinuta.

- Pacijent je upućen epidemiologu, dobio je antitetanusnu zaštitu i lekove protiv bolova te uput za previjanje u matičnoj ambulanti nakon čega je otpušten na kućno lečenje - saopšteno je iz niškog UKC.

Policijska patrola je odmah izašla na lice mesta i o ovom događaju obavestila Osnovno javno tužilaštvo. Kako nam je rečeno u ovoj pravosudnoj instituciji, na osnovu policijskog izveštaja ustanovljeno je da nema osnova za njihovo postupanje, jer je pas bio vezan i nalazio se u ograđenom prostoru, te se nije mogla predvideti njegova nasilna reakcija na nailazak poštara.

(Informer)

BONUS VIDEO