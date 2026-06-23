Vlasnik kuće strave u Ritopeku, optuženi pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Vlade Draganić, optužio je danas svedoka saradnika Srđana Lalića da laže u vezi telefona i Skaj aplikacije, putem koje su, kako se sumnja, pripadnici klana dogovarali izvršenje najtežih krivičnih dela.

- Srđan Lalić kaže da sam koristio Skaj i da me je on obučavao. On samo izmišlja. Ja sam koristio obične telefone i oduzeta su mi dva, a nijedan ne podržava Skaj. To bi isto bilo kao kad bih ja vozio "opel astru" i onda kupio "škodu", pa me Lalić obučava kako se vozi "škoda", to nema smisla - rekao je danas Draganić u nastavku suđenja klanu pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Podsetimo, na jednom od ranijih suđenja, okrivljeni Vlade Draganić pitao je Lalića kada ga je on to i kako obučavao da koristi "Skaj".

- To je sa njim malo sprecifično, to je bila radnja u produženom trajanju u njegovom slučaju. Draganić sporo prihvata nove tehnologije i išlo je vrlo sporo. Više puta sam mu prodao "Skaj" i obnavljao naloge, a za njega su plaćali Belivuk i Miljković. Ne znam da li sam mu lično dao telefon u ruke, vrlo je izvesno - ispričao je tada Lalić odgovarajući na Draganićeva pitanja, na šta je okrivljeni Vlade Draganić rekao da se Lalić "kad je nešto bitno, ne seća".

Draganić je na današnjem ročištu takođe pročitao delove sa ranijih suđenja kada je ispitivao Lalića.

- Na moje pitanje da li mi je lično dao telefon u ruke, Lalić je rekao da se konkretno tog događaja ne može setiti, a potom je drugi put rekao da misli da mi je Marko Miljković dao Skaj. Srđan Lalić je dakle dao dva različita odgovora na isto pitanje - rekao je Draganić.

Vlade Draganić je vlasnik kuće strave u Ritopeku i optuženi pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem. Prema navodima optužnice u kući koja se vodila na Draganića u Ritopeku ubijeno je sedam osoba u tajnoj prostoriji u kojoj se ulazilo kroz garažu. Draganić je optužen da je učestvovao u likvidacijama, ali i uništavanju tela i prosipanju ostataka žrtava u Dunav.

S druge strane, Srđan Lalić je svedok-saradnik i nekadašnji pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, inače IT inženjer i stručnjak za kompjutere, a vodio je navodno kompletnu brigu o Skaj telefonima za pripadnike klana i njihove saradnike.

Upravo je Lalić, kako se sumnja, bio zadužen i da obezbeđuje telefone saradnicima ove kriminalne grupe.

(Kurir)