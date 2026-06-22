Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će na skupu biti predstavljen „plan za budućnost“, kao i program i vizija razvoja Srbije za naredni period.

Na skupu će biti razvijena velika srpska zastava, organizovan šou dronova, prikazani roboti i održani različiti prateći sadržaji.

Đuro Macut

- Biću 27. juna ispred skupštine gde se oduvek branila naša država, kako bismo zajedno pokazali ljubav prema Srbiji, jedinstvo i slogu u vremenu, kada su državni i nacionalni interesi najvažniji. To će biti skup na kojem ćemo čuti plan za naredni period i poruka da Srbija pobeđuje samo ako smo okupljeni oko zajedničkih ciljeva. Pozivam sve ljude koji veruju u našu državu, stabilnosti i budućnost da nam se pridruže - istakao je premijer prof. dr Đuro Macut.

Siniša Mali

- Zato što želim da Srbija nastavi da raste, razvija se i napreduje. Zato što prvi put i istoriji imamo rezultate kojima možemo da se ponosimo. Zato što smo prvi put u vrhu evropske lestvice po privrednom rastu. Zato što više nismo siromašna zemlja na rubu bankrota. Zato što želimo da sve to nastavimo jer volimo svoju zemlju i ona i naši građani to zaslužuju. Tog 27. juna pokazujemo da Srbija može i više! Nema stajanja - poručuje ministar finansija Siniša Mali.

Miloš Vučević

- Zato što volim slobodnu i suverenu Srbiju, zemlju vrednih i poštenih ljudi, koji su je branili i odbranili od blokaderskih laži i nasilnih pokušaja da se dokopaju vlasti i da nam unište budućnost. Zato što želim da u budućnost idemo ujedinjeni, a ne podeljeni kako su oni hteli. Zato što je važno da još jednom pošaljemo snažnu poruku da ćemo pobeđivati svako zlo koje pokuša da nas podeli i zaustavi napredak naše zemlje. Zato što se mi pitamo za našu budućnost i spremni smo da za nju radimo još više i jače, predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Srbija pobeđuje! - kaže predsednik SNS Miloš Vučević.

Darko Glišić

- U subotu 27. juna biću sa svojom porodicom na platou ispred Narodne skupštine, zato što volim Srbiju, zato što želim da svi građani žive mirno, zato što ću tog dana čuti kako da naša država u narednom periodu još više i brže napreduje i zato što volim kad Srbija pobeđuje - kaže ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Nemanja Starović

- Na veliki skup uoči Vidovdana dolazim sa svojim prijateljima i komšijama da bismo iskazali ljubav prema našoj jedinoj otadžbini. Verujem da će to biti manifestacija sloge, jedinstva i dobre volje, što nam je i te kako potrebno u vremenima velikih izazova, sa kojima se čitav svet suočava. No, upravo ljubav i sloga mogu da odagnaju sve te crne oblake sa horizonta i ukažu nam jedini ispravan put, na čijem kraju je pobeda Srbije - ističe ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

Dubravka Đedović-Handanović

- Srbija je i moja porodica i zato ću 27. juna svojim prisustvom još jednom nedvosmisleno podržati politiku stabilnosti, odgovnornosti i rada. Pred nama su veliki izazovi, posebno u oblasti energetike, ali i velike prilike da nastavimo da razvijamo zemlju, privlačimo investicije i podižemo kvalitet života građana. Sve možemo kad smo ujedinjeni oko svoje otadžbine - rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović.

Sara Pavkov

- Srbija je uvek bila najjača kad je bila složna. Nismo se lomili ni pred mnogo većim pritiscima, pa nećemo ni danas, kad mnogi za tuže interese pokušavaju da nas slome i podele. Proradio je u nama onaj srpski inat. Uoči Vidovdana, kao velika porodica, okupićemo se da se dogovorimo oko plana za bolju budućnost Srbije, jer budućnost gradimo zajedno. U slozi smo bili, u slozi ostajemo. Svi kao jedan, vidimo se 27. juna u Beogradu - poručila je ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov.

Boris Bratina

- Nadahnut idejom da će taj skup biti krunski pokazatelj raspoloženja naroda, te poslednji čin u borbi protiv obojene revolucije, na ovom skupu ću ponosno stati u podršku predsedniku Aleksandru Vučiću. Verujem da će skup značiti da je svaki strah od blokaderskog nasilja u narodu nestao - istakao je ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina.

Milenko Jovanov

- Doći ću da dam podršku predsedniku Vučiću i njegovoj porodici. Zbog svega što su prošli, posebno u poslednjih godinu i po dana, zbog ovih svih kampanja laži koje su protiv njih vođene. Da dolaskom dam podršku i kažem hvala što su bili gromobran i za sve naše porodice. Da svojim prisustvom pošaljemo poruku da nas nisu uplašili, ni pokolebali, da stojimo čvrsto uz predsednika Vučića i njegovu politiku. I, naravno, da čujemo šta su planovi za budućnost i dalji razvoj Srbije - kaže šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov.

Đorđe Milićević

- Biću 27. juna ispred Skupštine, zato što je to skup za Srbiju koja ne sme da stane, za mir, stabilnost i budućnost naše dece. Biću tamo sa ljudima koji veruju u našu otadžbinu, poštuju njene institucije i znaju da se Srbija brani radom, jedinstvom i odgovornošću. Vidovdan nas podseća da postoje trenuci kada moramo da pokažemo sabornost i snagu naroda. Pozivam sve koji vole Srbiju, ma gde živeli, da tog dana budemo zajedno. Dostojanstveno, mirno i ponosno - istakao je ministar bez portfelja Đorđe Milićević.

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