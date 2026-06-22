Darko V. (46), zvani „Prika“, koji je danas ubijen u kafe-baru u Kumodražu, prema ranijim navodima iz istrage i sudskih postupaka, godinama je bio povezivan sa ozbiljnim kriminalnim aktivnostima i strukturama organizovanog kriminala u regionu.

Prema operativnim podacima policije, Darko V. je ranije dovođen u vezu sa likvidacijom Blaža Đurovića, bliskog „kavačkom klanu“, koji je ubijen 10. marta 2018. godine na Dušanovcu, ispred porodične kuće.

Nedugo nakon tog ubistva, policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu osumnjičila Darka V. i još jednu osobu za izvršenje likvidacije. Zbog nedostupnosti organima gonjenja, za njim je tada raspisana međunarodna Interpolova poternica.

On je, prema dostupnim informacijama, uhapšen početkom aprila 2018. godine u Zagrebu, nakon operativnih saznanja koje je srpska policija prosledila hrvatskim kolegama. Hapšenje je sprovedeno na ulici, bez pružanja otpora.

Tokom istrage, Darko V. je dovođen u vezu sa osobama koje su se u policijskim evidencijama povezivale sa kriminalnim grupama u regionu, uključujući i strukture bliske tzv. „škaljarskom klanu“, kao i pojedinim osobama povezanim sa Lukom Bojovićem i Filipom Koraćem.

Prema ranijim navodima, sumnjalo se i da je godinama koristio falsifikovana dokumenta, uključujući navodni pasoš Bosne i Hercegovine.

U sudskom postupku koji se vodio zbog ubistva Blaža Đurovića, Darko V. je bio prvostepeno osuđen na 15 godina zatvora za ubistvo u saizvršilaštvu. Međutim, Apelacioni sud je kasnije ukinuo presudu i naložio novo suđenje, navodeći propuste u postupanju sa ključnim dokazima, uključujući DNK analize.

Prema obrazloženju suda, odbrani nije bio pravilno dostavljen kompletan elektronski DNK zapis, već samo štampani prikaz, što je, kako je navedeno, uticalo na mogućnost stručne provere dokaza.

Tokom postupka, tužilaštvo je tvrdilo da je Darko V. bio direktni izvršilac ubistva, dok je druga osoba upravljala vozilom korišćenim u likvidaciji. Nakon ubistva, vozilo je zapaljeno, a u njegovom prtljažniku pronađeno je oružje iz kojeg je, prema navodima istrage, izvršeno ubistvo.

U konačnoj fazi postupka, optužbe protiv drugog osumnjičenog bile su ublažene, dok je sud ocenio da pojedini dokazi ne omogućavaju precizno utvrđivanje njegove uloge.

Ubistvo Blaža Đurovića, prema ranijim saznanjima, povezivano je i sa višegodišnjim sukobima u kriminalnom miljeu u Beogradu i regionu.

Istraga o današnjem ubistvu Darka V. u Kumodražu je u toku.