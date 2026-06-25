U želji da sačuva uspomenu na jednog od najvećih hroničara svog vremena, Udruženje medija i medijskih radnika raspisalo je prvi javni konkurs za dodelu godišnje nagrade „Gvozden Otašević", novog prestižnog priznanja koje će se ubuduće dodeljivati najistaknutijim novinarima Srbije.

Nagrada nosi ime Gvozdena Otaševića (1951–2024), legendarnog dopisnika „Politike ekspres“ i „Politike“, ratnog izveštača, urednika Glasa zapadne Srbije, stručnog saradnika Regionalne informativne novinske agencije RINA i počasnog člana Udruženja medija i medijskih radnika, čoveka koji je gotovo pet decenija profesionalno i hrabro beležio istoriju Srbije, sudbine ljudi i događaje koji su obeležili jedno vreme.

Novo priznanje ustanovljeno je sa ciljem da čuva uspomenu na njegov život i delo, ali i da afirmiše vrednosti kojima je ostao veran do poslednjeg dana – istinu, profesionalizam, odgovornost i služenje javnom interesu.

Nagrada će se dodeljivati u tri kategorije: za televizijsko novinarstvo, namenjena autorima i novinarima koji su ostvarili izuzetne rezultate u televizijskom novinarstvu, reportaži, dokumentarnom programu i terenskom izveštavanju.

Za pisano novinarstvo, za izuzetne novinske priče, reportaže, intervjue, feljtone, istraživačke tekstove i ukupan doprinos razvoju pisanog novinarstva.

Povelja „Gvozden Otašević“, koja se dodeljuje za životno delo ili izuzetan doprinos srpskom novinarstvu i medijima.

Mlado pero Gvozdena Otaševića

Priznanje je namenjeno mladom novinaru, novinarki ili studentu novinarstva do 30 godina starosti koji su svojim radom, talentom i posvećenošću pokazali izuzetan potencijal za razvoj u novinarskoj profesiji.

Dobitniku ovog priznanja biće uručena Povelja „Gvozden Otašević“ i sedmodnevno letovanje za dve osobe, kao podsticaj mladim ljudima da ostanu u profesiji i nastave putem profesionalnog i odgovornog novinarstva.

Dobitnici glavnih nagrada dobiće novčani iznos od 50.000 dinara, svečanu povelju i priznanje Udruženja medija i medijskih radnika.

Pravo da predlože kandidate imaju sva fizička i pravna lica – medijske kuće, redakcije, novinarska udruženja, fakulteti, ustanove kulture, organizacije i pojedinci.

Predlozi se dostavljaju elektronskim putem na adresu: udruzenjemedija@gmail.com ili poštom na adresu: Udruženje medija i medijskih radnika, Župana Stracimira 9/1. 32000 Čačak sa naznakom:„Za nagradu Gvozden Otašević“

Konkurs je otvoren do 29. juna 2026. godine.

Svečana dodela priznanja biće održana u Čačku, gradu iz kojeg je Gvozden Otašević krenuo u novinarsku misiju dugu gotovo pola veka.

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