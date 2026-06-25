Muž Lidije Ocokoljić prisutan je u životima sestara Lidije i Svetlane Cece Ražnatović već gotovo dve decenije, a uprkos tome domaća javnost o njemu zna veoma malo.

Iako je interesovanje za misterioznog pevačicinog zeta godinama veliko, Predrag Ocokoljić uspešno je sačuvao privatnost i svoj život držao daleko od očiju javnosti.

Ko je muž Lidije Ocokoljić? Istina o misterioznom zetu Cece Ražnatović

Ceca o njemu je uvek govorila sa velikim poštovanjem i biranim rečima, ističući njegovu posvećenost porodici i odgovornost.

Ono što je manje poznato jeste da je Predrag u mladosti bio uspešan sportista.

Od fudbalskih terena do porodičnog života na Dedinju

Tokom fudbalske karijere nastupao je za niški Radnički u periodu od 1997. do 1998. godine, kao i za beogradski Obilić od 1998. do 2002. godine. Takođe, imao je priliku da dva puta obuče dres fudbalske reprezentacije Srbije.

Nakon završetka sportske karijere, najveću pažnju posvetio je porodici. Sa suprugom Lidijom već skoro dvadeset godina uživa u skladnom braku, a zajedno imaju četvoro dece, ćerku Helenu, sina Viktora, kao i blizance Iliju i Petra.

Porodica i privatnost ispred reflektora

Pored toga što važi za brižnog supruga i posvećenog oca, tokom godina bio značajna podrška i porodici Ražnatović.

Poznato je da sa svojom suprugom i decom živi u porodičnoj vili na Dedinju, gde su godinama negovali bliske i skladne odnose sa Cecom i njenom decom.

Ljubavna priča Lidije i Predraga traje skoro dve decenije

Lidija i Predrag i danas važe za jedan od najstabilnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Njihov brak traje bez većih turbulencija, a ljubav, međusobno poštovanje i porodične vrednosti ostali su temelj njihovog odnosa.

Uprkos interesovanju javnosti, dosledno se drže odluke da svoj privatni život, kao i odrastanje svoje dece, sačuvaju daleko od medijske pažnje i radoznalih pogleda.