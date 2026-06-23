Danima upoređujemo ponude, tražimo povoljnije aranžmane i pokušavamo da za svoj budžet dobijemo što više. Međutim, postoji jedna stavka o kojoj se retko razmišlja unapred, a koja u nepredviđenim okolnostima može postati najveći trošak putovanja.

Reč je o zdravstvenim uslugama u inostranstvu.

Dok je većina putovanja potpuno bezbrižna, dovoljno je da se pojavi zdravstveni problem, povreda ili iznenadna tegoba kako bi planovi dobili sasvim drugačiji tok. Tada mnogi putnici prvi put saznaju koliko lečenje van granica Srbije može da košta.

Pregled u zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu često košta između 100 i 300 evra, dok troškovi hospitalizacije mogu dostići i do 5.000 evra po danu. U takvim situacijama čak i relativno kratak boravak u bolnici može značajno povećati ukupne troškove putovanja.

Zbog toga se putno zdravstveno osiguranje danas sve češće posmatra kao sastavni deo planiranja odmora, a ne kao dodatna opcija koju treba razmotriti samo u slučaju dužih ili dalekih putovanja.

Putno zdravstveno osiguranje AMS Osiguranja, u zavisnosti od ugovorene polise, najčešće obuhvata hitnu medicinsku pomoć, lekarske preglede i terapiju, bolničko lečenje, stomatološke intervencije, kao i medicinski transport i povratak u zemlju. Osim finansijskog aspekta, važnu vrednost predstavlja i podrška koja je dostupna kada se problem dogodi daleko od kuće.

U slučaju potrebe za medicinskom pomoći dovoljan je jedan poziv broju sa polise. Nakon toga tim AMS Osiguranja organizuje dalju proceduru, komunikaciju sa zdravstvenom ustanovom i neophodnu administraciju, u skladu sa ugovorenim paketom.

Posebno je važno znati da se polisa mora zaključiti pre napuštanja zemlje, jer nakon prelaska granice nije moguće njeno naknadno aktiviranje. Zbog toga je preporučljivo da osiguranje bude među prvim, a ne poslednjim koracima u organizaciji putovanja.

Kupovina je moguća online, putem veb-šopa AMS Osiguranja. Proces traje svega nekoliko minuta, potvrda o osiguranju stiže direktno na mejl, a online kupovina donosi i 25% popusta. Na raspolaganju su individualne, porodične i grupne polise, prilagođene različitim potrebama putnika.

Prava vrednost putovanja meri se iskustvima koja nosimo sa sobom po povratku. Upravo zato sigurnost nije trošak koji umanjuje uživanje u odmoru, već ulaganje koje omogućava da se nepredviđene situacije reše brzo, efikasno i sa što manje stresa.

Za više informacija pozovite 0800 009 009 ili posetite zvanični sajt AMS Osiguranja. Potrebno je!