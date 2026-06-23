Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u subotu u zajedničkoj specijalnoj emisiji tri televizije - Pink, Prve i Informer gde je govorio o novim saznanjima u vezi navodne upotrebe zvučnog topa i razotkrio sve detalje o lažnoj blokaderskoj aferi.

Predsednik je, između ostalog, govorio i o velikom skupu Srpske napredne stranke koji je zakazan za 27. jun ispred Narodne Skupštine u Beogradu, na kome će, kako je rekao, predstaviti plan i program za budućnost zemlje, svečano predstaviti naziv ime izborne liste SNS, i govorio je o tome, da li će se na predstojećim izborima kandidovati za premijera države.

Vučić je nekoliko puta ponovio da će predsednički i parlamentarni izbori biti kada nadležna institucija donese odluku o tome.

- Već sam rekao 15 puta, biće ili oktobar ili novembar jedni izbori -kazao je Vučić i dodao da će se znati za mesec - dva koji izbori će biti održani.

A na pitanje da li je prelomio i da li će biti kandidat za premijera, Vučić je kazao da će o svemu tome govoriti na skupu u subotu, 27. juna.

- Govoriću u subotu o tome. Hoću da ljudi čuju nešto i od mene i da mogu sami da se izjasne. Imaće glasačke kutije, ne da se izjašnjavamo o partijama, nego o problemima i šta je ono što bi menjali - kazao je Vučić.

Dodao je i da će ime liste vladajuće koalicije biti objavljeno u subotu, a pre nekoliko dana naglasio je da je Beograd kao prestonica izabran za ovaj miting, jer na njemu želi da predstavi važne teme kojima će se njegova koalicija baviti u budućnosti.

Vučić je pritom pozvao sve građane na skup 27. juna da bi se, kako je istakao, okupili pod zastavom Srbije i ukazao na to da se ne sme pokazati bes ni prema kome, niti osvetoljubivost i revanšizam.

- Ne pozivam ih na skup na kojem će bilo koja ružna reč da se čuje o nekome. Pozivam ih na to da im pokažemo da ljubavlju prema svojoj zemlji možemo da pobedimo one koji mrze. Da možemo da ponudimo plan i program, da možemo da se krećemo u okvirima racionalnog. A ja se zahvaljujem ne samo na tome što su verovali u rezultate, već se zahvaljujem i na emociji - navodi on.

Vučić je demantovao mogućnost da podnese ostavku na mesto predsednika i odmah, bez izbora, preuzme mesto premijera jer je naglasio da "ne želi nijedan jedini dan da vlada bez legitimiteta".

- Nijedan jedini dan ne želim da budem na bilo kojem mestu koje ne zaslužujem, ja nisam oni. Oni polaze od sebe, što bi rekao pokojni Tijanić, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Oni bi da vladaju do poslednjeg dana dok im ne istekne mandat. Mene to u životu ne zanima. Mene zanima da uradim važne stvari za ljude. Te važne stvari za ljude možeš da uradiš samo ako imaš podršku većine građana. Ako nemam podršku većine građana, zašto bih u tome učestvovao?! - zaključio je Vučić.