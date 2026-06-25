Kuhinja je srce svakog doma, ali i jedno od mesta gde najčešće dolazi do požara. Mnoge navike koje deluju potpuno bezazleno mogu za svega nekoliko sekundi da prerastu u ozbiljnu opasnost.

Stručnjaci za zaštitu od požara upozoravaju da se veliki broj nezgoda događa zbog nepažnje i svakodnevnih grešaka koje većina ljudi pravi nesvesno.

Kuvanje bez nadzora je najveći rizik

Prema stručnjacima, ostavljanje hrane na šporetu bez nadzora predstavlja vodeći uzrok kućnih požara povezanih sa kuvanjem.

Dovoljno je da se javite na telefon, odete do druge prostorije ili se zadržite oko nekog kućnog posla, a situacija može brzo da izmakne kontroli.

Pravilo je jednostavno: ako morate da napustite kuhinju, čak i na kratko, ugasite gorionik ili šporet.

Zapaljivi predmeti ne smeju biti blizu šporeta

Krpe za sudove, papirni ubrusi, plastične kese i kuhinjske rukavice često se nalaze na dohvat ruke, ali upravo to može predstavljati problem.

Ovi materijali lako se zapale ukoliko dođu u kontakt sa vrelim površinama ili otvorenim plamenom.

Stručnjaci preporučuju da sve zapaljive predmete držite najmanje 90 centimetara dalje od šporeta i drugih izvora toplote.

Električni šporet nije nužno bezbedniji

Mnogi veruju da je električni šporet sigurniji od plinskog jer nema otvoreni plamen.

Međutim, opasnost i dalje postoji. Vrela ringla može dugo ostati zagrejana i nakon isključivanja, a pošto često ne izgleda opasno, ljudi na nju slučajno spuštaju krpe, papir ili plastične predmete.

Zbog toga je važno uvek proveriti da li su sve ringle isključene i ohlađene nakon kuvanja.

Pogrešno okrenute drške lonaca mogu izazvati opekotine

Jedna od najčešćih grešaka jeste ostavljanje drški šerpi i tiganja okrenutih ka spoljašnjoj strani šporeta.

Na taj način lako mogu biti zakačene rukom, laktom ili odećom, što može dovesti do prevrtanja posude sa vrelom vodom ili uljem.

Stručnjaci savetuju da drške uvek budu okrenute ka unutrašnjosti šporeta.

Takođe upozoravaju da se u slučaju zapaljene masnoće nikada ne pokušava nošenje tiganja do sudopere. Najbezbednije rešenje je da se preko tiganja stavi poklopac i isključi izvor toplote.

Deca i kućni ljubimci treba da budu dalje od zone kuvanja

Kuhinja može biti posebno opasna za najmlađe članove porodice i kućne ljubimce.

Dovoljan je jedan nagli pokret deteta ili skok psa ili mačke kako bi došlo do prevrtanja vrele hrane ili tečnosti.

Zbog toga stručnjaci preporučuju formiranje sigurnosne zone od najmanje 90 centimetara oko šporeta i radnih površina na kojima se priprema hrana.

Male promene koje mogu sprečiti veliku štetu

Većina kuhinjskih požara ne nastaje zbog tehničkih kvarova, već zbog trenutka nepažnje.

Redovno održavanje kuhinje, uklanjanje zapaljivih predmeta, pravilno rukovanje posuđem i stalni nadzor tokom kuvanja mogu značajno smanjiti rizik od nezgoda.

Ponekad upravo najjednostavnije navike prave najveću razliku kada je bezbednost doma u pitanju.