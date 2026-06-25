Zbog tih malih delova postoji opasnost od gušenja, saopštio je Državni inspektorat.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju procedura u oblastima bezbednosti hrane.

Proizvod na tržište stavlja dm-drogerie markt koji je, uz izvinjenje, sve kupce koji su kupili navedeni proizvod pozvao da prestanu da ga koriste i da proizvod, otvoren ili neotvoren, vrate u najbližu dm prodavnicu, gde će dobiti povrat novca i bez predočenja računa.

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