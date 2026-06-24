Ako vam je džem ispao kiseo, prvi instinkt većine ljudi je da dodaju još šećera. Međutim, to često dovodi do suprotnog efekta – džem postaje presladak, dok se prirodna voćna aroma gubi.

Iskusne domaćice zato koriste drugačiji, jednostavan trik koji može da popravi ukus bez narušavanja balansa.

Rešenje se već nalazi u vašoj kuhinji

Umesto dodatnog šećera, kiselost džema može se ublažiti dodavanjem male količine sode bikarbone ili praška za pecivo.

Ovi sastojci neutrališu višak prirodnih kiselina u voću, čime se dobija blaži i uravnoteženiji ukus, dok voćna aroma ostaje izraženija.

Ovaj trik posebno je koristan kod pripreme džemova od bobičastog voća poput malina, kupina i borovnica, koje prirodno sadrže više kiselina.

Koliko sode bikarbone je dovoljno?

Ključ uspeha je u pravilnoj meri.

Za oko jedan kilogram voća dovoljna je samo četvrtina kašičice sode bikarbone ili praška za pecivo. Veća količina može promeniti ukus i narušiti teksturu džema, pa je važno ne preterivati.

Kako pravilno dodati sastojak?

Soda bikarbona se dodaje postepeno, uz stalno mešanje, kako bi se ravnomerno rasporedila kroz smesu.

Na taj način se postiže ujednačen ukus bez rizika da deo džema ostane previše kiseo ili da dođe do neželjenih promena u strukturi.

Dodatno, preporučuje se da se i šećer dodaje postepeno tokom kuvanja, kako bi se lakše kontrolisao ukus i postigao željeni balans slatkoće.

Mali trik za bolji rezultat

Kombinacija pažljivog doziranja šećera i male količine sode bikarbone može značajno unaprediti krajnji ukus zimnice.

Na taj način se zadržava prirodna aroma voća, a džem dobija puniji i prijatniji ukus bez potrebe za preteranim zaslađivanjem.

Pravilna priprema i mali kuhinjski trikovi često prave najveću razliku u kvalitetu domaće zimnice.