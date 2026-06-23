Telo Vladimira Smiljanića (38), koji je nestao 8. juna pronađeno je u Zvorničkom jezeru, saznaje Kurir iz pouzdanih izvora.

Prema nezvaničnim informacijama, telo je nađeno prekjuče, rađena je obdukcija i u pitanju je prirodna smrt, odnosno davljenje.

Podsetimo, Vladimir je nestao pre dve sedmice na Drini, odnosno Zvorničkom jezeru, u malozvorničkom selu Velika Reka i od tada mu se gubi svaki trag.

Porodica je uputila preko društvenih mreža apel da im se jave svi koji imaju bilo kakvu informaciju, ili primete telo u vodi, ali nije bilo rezultata. Tokom potrage je pronađen njegov mobilni telefon u Drini, a na mestu nestanka nađene su i njegove papuče i kačket.

Porodica je zvali policiju, sutradan je Žandarmerija sa roniocima izlazila na teren, podignut je i dron, ali nestali muškarac nije nađen. Lokalni ribolovci su bili uključeni u potragu, jedan je sa unapređenim sonarom obišao nekoliko kilometara nizvodno od mesta nestanka, ali bez rezultata.

Nekoliko dana je familija tragala čamcima, ali od Vladimira koji je, inače, živeo u Beogradu, ima suprugu i ćerkicu od nepune četiri godine, nije bilo ni traga ni glasa.

Nažalost, na kraju je potraga završena tragičnim ishodom.

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