Službenici Odeljenja bezbednosti Bar rasvetlili su krivično delo iz oblasti imovinskog kriminaliteta izvršeno 16. maja 2026. godine i, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, lišili slobode državljanina tzv. države Kosovo, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa na štetu jednog lica iz Bara, kojem je otuđio novac u vrednosti većoj od 100.000 evra.

Sumnja se da je V.D. (45), upravljajući vozilom, 16. maja 2026. godine, zajedno sa još dva za sada nepoznata lica, došao do parking prostora u blizini Zelene pijace u Baru, gde je bilo parkirano putničko motorno vozilo u vlasništvu oštećenog. Tom prilikom je jedno od osumnjičenih lica pratilo kretanje oštećenog dok se nalazio na pijaci, dok je drugo polomilo staklo na suvozačevim vratima vozila, nakon čega su ušli u unutrašnjost i otuđili veću količinu novca u različitim valutama, ukupne vrednosti oko 102.000 evra, saopšteno je iz UP.

Nakon izvršenog krivičnog dela, V.D. i druga dva lica udaljili su se sa lica mesta vozilom kojim je upravljao osumnjičeni.

Policijski službenici su, preduzimajući intenzivne aktivnosti na rasvetljavanju ovog krivičnog dela, identifikovali V.D., locirali ga, i po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, lišili slobode državljanina tzv. države Kosovo zbog sumnje da je počinio krivično delo teška krađa.

Službenici Odeljenja bezbednosti Bar, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Baru, preduzimaju dalje aktivnosti na lociranju i procesuiranju ostalih saizvršilaca ovog krivičnog dela.

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