Istražitelji su pronašli u kući osumnjičenog tokom pretresa nogu, lobanju i ljudsku kožu lica, prenosi mađarski portal Kekvilogo.

Odeljenje za zaštitu života Nacionalnog istražnog biroa policije pokrenulo je istragu nakon što su dobili dojavu da je portir koji radi u bolnici u Budimpešti sakupljao delove ljudskog tela na svom radnom mestu i kod kuće.

Tokom istrage otkriveno je da je 30-godišnji muškarac opsednut anatomijom i patologijom i da voli da secira životinje u slobodno vreme.

Iskopavao je i grobove sa napuštenih grobalja u Mađarskoj i Slovačkoj da bi došao do ljudskih ostataka.

On to nije krio, hvalio se svojom bizarnom kolekcijom članovima porodice i prijateljima, pa čak i fotografisao morbidne trofeje.

Pored zaplene digitalnih uređaja (računara, laptopova, telefona), policija je pronašla preparirano ljudsko lice i kožu lica, ljudske kosti i lobanje smeštene u koferu, kompletnu potkolenicu, mozak i nadlakticu šake i srce smešteno u teglu, za koje stručnjaci još nisu sigurni da li je ljudskog ili životinjskog porekla.

On je osumnjičen za krivično delo ''nezakonite upotrebe ljudskog tela'', navodi mađarski portal.

Tokom ispitivanja, portir u bolnici je sve priznao, podelivši najjezivije detalje sa policijom.

Izjavio je i da je imao neodoljivu privlačnost prema delovima ljudskog tela, a pored morbidne strasti za kolekcionarstvom, pripremao je i hranu od ostataka na razne načine, koju je potom konzumirao.

Nakon ispitivanja, policija je osumnjičenog odvela u krivični pritvor, a sud mu je odredio nadzor.