U noći između subote i nedelje zapaljen je automobil u sarajevskom naselju Dolac Malta.

Incident se dogodio oko 4.20 sati u ulici Paromlinska, a osim totalne štete na automobilu, oštećen je i ugostiteljski objekat kod kog se nalazio automobil koji je zapaljen.

Prema nezvaničnim informacijama, automobil je zapalio muškarac iz osvete prema devojci koja ga je ostavila.

Izgorelo vozilo još uvek nije uklonjeno sa mesta gde je zapaljeno.

Dežurni tužilac Tužilaštva KS ovaj događaj je okvalifikovao kao krivično delo Izazivanje opštee opasnosti.

Alo/Dnevni avaz

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