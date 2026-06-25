Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3998, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,5 odsto i iznosi 103,2722.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 2,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 3,2 odsto.

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