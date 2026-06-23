Pojedinačna subvencija iznosi 15.000 dinara, a pravo učešća u programu "Biciklom za zeleni Novi Sad 2026" imaju svi punoletni građani sa prebivalištem na teritoriji toga grada.

Članica Gradskog veća za ekologiju, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Vanja Petković, kako je navedeno na sajtu Grada Novog Sada, rekla je da Novi Sad razvoj biciklizma prepoznaje kao jedan od ključnih stubova strategije održivog urbanog razvoja i zaštite životne sredine.

Ona je navela da Novi Sad kontinuirano ulaže u razvoj biciklističke infrastrukture kroz izgradnju, rekonstrukciju i održavanje staza, kao i kroz razvoj pratećih sadržaja poput parkinga za bicikle i sistema za iznajmljivanje bicikala,

Podsetila je i da je Novi Sad 2021. prvi u Srbiji pokrenuo subvencionisanje kupovine bicikala ističući da je zahvaljujući tom programu do sada nabavljeno blizu 8.000 novih bicikala što predstavlja značajan doprinos smanjenju upotrebe automobila i poboljšanju kvaliteta vazduha.

Prema rečima Petkovićeve, Novi Sad danas ima oko 157,5 kilometara biciklističkih staza, što je rezultat dugogodišnjih ulaganja u održivu mobilnost.

Više informacija o javnom pozivu dostupno je na sajtovima Gradske uprave za zaštitu životne sredine ''www.zeleninovisad.com'' i udruženja "Srbija Epik".