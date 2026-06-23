Voditeljka Lea Kiš nedavno je imala zdravstvenih problema o kojima je tek sada progovorila, ali se osvrnula i na trudnoću svoje jedinice Sare Mije Jokić.

Otkrila je i da je imala nezgodu, zbog koje je dva meseca morala da odmara.

- Imala sam problem sa kičmom i kolenom, rascepao se meniskus, pa sam dva meseca sedela samo, a gosti su navikli da sam aktivna, da šetam, kuvam, pevam sa njima i tako dalje. Ta nezgoda me je usporila, ali me je idejno motivisala da napravim neke nove rubrike sedeći. To je bilo oko Nove godine, bio je težak period, ali radila sam - ispričala je Lea.

Progovorila je i o ćerki Sari Miji, koja je u osmom mesecu trudnoće, a buduća baka uveliko se priprema za dolazak novog člana porodice.

- Hvala Bogu ona je dobro, Bože zdravlja stiže dečak u avgustu. Mnogo se radujem što će biti lav, jer sam ja dupli ovan, pa mislim da ćemo se u stratu sjajno slagati. Uzbuđena sam, ali malo i uplašena kao i svaka majka - ispričala je Lea, pa otkrila kakva je njena mezimica kao trudnica.

- Izuzetno jednostavna i normalna i drago mi je da ne pada pod uticaje koji su po društvenim mrežama koji prenose kao da niko nikad nije bio u tom stanju. Stabilna je, lepo se priprema, opuštena je, i mislim da će biti super mama. Poštuje sve savete lekara ali mi je bitno što je veroma rasterećena - ispričala je voditeljka za Grand.

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