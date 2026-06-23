Mesec dana nakon trijumfa na Evroviziji, jedno ime i dalje dominira društvenim mrežama, plejlistama i komentarima publike širom sveta - Dara

Bugarska pop senzacija, koja je pesmom Bangaranga odnela ubedljivu pobedu na najvećem muzičkom takmičenju u Evropi, ne prestaje da izaziva euforiju, a čini se da je upravo Srbija jedna od zemalja u kojoj je interesovanje za nju eksplodiralo.

Refren "Bangaranga" viralan je još od nacionalne selekcije, koreografija se deli na TikToku, a fanovi svakodnevno poručuju da žele da je vide uživo u Beogradu.

Među onima koji su javno izrazili oduševljenje našao se i Filari, koji je Daru upoznao tokom Evrovizije u Beču. Inspirisan njenim nastupom, objavio je TikTok video u kojem je poručio da je sanjao njen dolazak u Srbiju i pozvao pratioce da joj pošalju poruke podrške.

"Daru sam upoznao tokom Eurovision Song Contesta i odmah sam znao da je posebna. Navijao sam za nju još od polufinala. Vrhunski vokal, neverovatna energija, harizma i autentičnost, mislim da je baš takav pobednik bio potreban Evropi. Zato sam poželeo da je pozovem u Srbiju. Nadam se da će videti koliko je ljudi ovde želi i da ćemo je uskoro gledati uživo." - rekao je Filari.

Da njena popularnost svakodnevno raste pokazuje i nedavni susret sa Novakom Đokovićem u Atini. Video koji su zajedno snimili za svega nekoliko dana prikupio je desetine milione pregleda i postao jedna od najviralnijih objava u celom svetu.

U međuvremenu, Dara radi na svom novom albumu, dok njena međunarodna karijera nastavlja da raste. Posle sve većeg broja velikih svetskih izvođača koji poslednjih godina dolaze u Srbiju, jasno je da publika sa ogromnim interesovanjem prati svaki njen naredni korak.

Jedno je sigurno, Bangaranga odavno nije ostala samo evrovizijska pobednička pesma. Postala je fenomen koji i dalje ne jenjava, a malo je izvođača koji su za tako kratko vreme uspeli da izazovu toliku pažnju publike širom planete. Ako se po reakcijama fanova može suditi, njen prvi koncert u Beogradu bio bi jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja godine.