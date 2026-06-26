Večeras se u Beogradu održava veliki koncert Južnog vetra, a među prvima je stigla Đulkica Sakić Amzić, ćerka legendarnog pevača Sinana Sakića.
Pred okupljenim predstavnicima medija govorila je o večerašnjem događaju, ali se dotakla i porodičnih odnosa, otkrivši da sa pojedinim članovima porodice i dalje nije u kontaktu.
"Ovo će biti emotivno za mene"
- Ovo će za mene biti veoma emotivno veče. Oduševljena sam idejom da se održi ovakav koncert - započela je Đulkica.
Đulkica priznala da nije u kontaktu sa braćama
Potom je priznala da pomirenje sa braćom nije na vidiku.
- Nisam u kontaktu sa Medom, koji će večeras nastupiti, i ne verujem da će doći do pomirenja. Takođe, nisam u kontaktu ni sa Alenom - rekla je Sinanova naslednica.
Priznala koja joj je pesma Sinana Sakića najdraža
Otkrila je i koja joj je očeva pesma najdraža.
- Hajdemo dalje, moja tugo - kratko je odgovorila ona.
Sabina Sakić demantovala priče o ceni Sinanove grobnice
Podsetimo, u javnosti se dugo spekulisalo da je grobnica legendarnog pevača Sinana Sakića koštala čak 20.000 evra.
Njegova udovica Sabina nedavno je odlučila da stane na put tim pričama i otkrije istinu.
Na direktno pitanje da li je tačno da je spomenik plaćen toliko odgovorila je:
- Ne, nije. Jeste bio prilično skup, ali nije reč o tolikom iznosu - istakla je za "Premijeru".
Muzej Sinana Sakića u Loznici čuva uspomenu na legendarnog pevača
Podsetimo, Sabina je zaslužna i za otvaranje muzeja posvećenog Sinanu Sakiću u njegovoj rodnoj Loznici.
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