Večeras se u Beogradu održava veliki koncert Južnog vetra, a među prvima je stigla Đulkica Sakić Amzić, ćerka legendarnog pevača Sinana Sakića.

Pred okupljenim predstavnicima medija govorila je o večerašnjem događaju, ali se dotakla i porodičnih odnosa, otkrivši da sa pojedinim članovima porodice i dalje nije u kontaktu.

"Ovo će biti emotivno za mene"

- Ovo će za mene biti veoma emotivno veče. Oduševljena sam idejom da se održi ovakav koncert - započela je Đulkica.

Đulkica priznala da nije u kontaktu sa braćama

Potom je priznala da pomirenje sa braćom nije na vidiku.

- Nisam u kontaktu sa Medom, koji će večeras nastupiti, i ne verujem da će doći do pomirenja. Takođe, nisam u kontaktu ni sa Alenom - rekla je Sinanova naslednica.

Priznala koja joj je pesma Sinana Sakića najdraža

Otkrila je i koja joj je očeva pesma najdraža.

- Hajdemo dalje, moja tugo - kratko je odgovorila ona.

Sabina Sakić demantovala priče o ceni Sinanove grobnice

Podsetimo, u javnosti se dugo spekulisalo da je grobnica legendarnog pevača Sinana Sakića koštala čak 20.000 evra.

Njegova udovica Sabina nedavno je odlučila da stane na put tim pričama i otkrije istinu.

Na direktno pitanje da li je tačno da je spomenik plaćen toliko odgovorila je:

- Ne, nije. Jeste bio prilično skup, ali nije reč o tolikom iznosu - istakla je za "Premijeru".

Muzej Sinana Sakića u Loznici čuva uspomenu na legendarnog pevača

Podsetimo, Sabina je zaslužna i za otvaranje muzeja posvećenog Sinanu Sakiću u njegovoj rodnoj Loznici.