U zgradi Opštine u Lajkovcu održana je edukativna tribina sa ciljem podizanja svesti građana o značaju prevencije i očuvanja zdravlja srca i krvnih sudova.

Preventivni pregledi

U okviru Karavana zdravlja, preventivni kardiovaskularni pregledi za građane Lajkovca biće organizovani od naredne nedelje u Domu zdravlja Lajkovac, gde će svi zainteresovani imati priliku da procene kardiovaskularni rizik i dobiju stručne savete lekara.

Tokom tribine, prisutnima su se obratili pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić i doktorka Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", koji su istakli da su redovni preventivni pregledi, zdravi životni stilovi i blagovremeno otkrivanje faktora rizika najvažniji preduslovi za smanjenje oboljevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti.

Faktori rizika

O zdravstvenoj situaciji u lokalnoj sredini govorila je specijalista opšte medicine i načelnica Službe opšte medicine Doma zdravlja Lajkovac Jelena Savić.

Ona je predstavila najznačajnije faktore rizika prisutne kod stanovništva opštine Lajkovac, ukazujući na značaj kontrole krvnog pritiska, nivoa šećera i masnoća u krvi, prestanka pušenja, pravilne ishrane i redovne fizičke aktivnosti kao ključnih mera u očuvanju kardiovaskularnog zdravlja.

Karavan zdravlja nastavlja obilazak gradova i opština širom Srbije sa ciljem da se kroz edukaciju i rano otkrivanje faktora rizika doprinese očuvanju zdravlja stanovništva.