Sada se oglasio njihov otac, koji je dirljivim rečima govorio o velikom gubitku svojih ćerki.

- Svi smo slomljeni. Srce mi je slomljeno. Obe su bile na vrhuncu života - rekao je, i otkrio da će sestre biti sahranjene u rodnom mestu.

Govorio je i o njihovim životnim planovima, koji su prekinuti prerano.

- Bile su u najboljim godinama, imale su planove i snove za budućnost. Najstarija ćerka je nedavno završila visoko stručno obrazovanje i bila je zaposlena u Oltenu, u Švajcarskoj, dok je njena mlađa sestra bila na drugoj godini stručnog obrazovanja. Bile su u najboljim godinama, volele su život. Nažalost, bio je prekratak, mnogo nam nedostaju - rekao je on švajcarskim medijima.

Podsetimo, do teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule sestre došlo je u Nemačkoj kada je, prema pisanju tamošnjih medija, u lančanom sudaru učestvovalo pet vozila.

Prvi rezultati istrage saobraćajne nesreće ukazuju na to da je tragediju izazvao neuspešan manevar i pokušaj promene saobraćajne trake.

Porodica, rodbina i prijatelji se na društvenim mrežama opraštaju od Erze i Aulone, dok se detalji o transportu tela i sahrani očekuju nakon što nemačke vlasti završe sve zakonske procedure.

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