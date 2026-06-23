Usijan volan. Vrela sedišta. Klima u automobilu uspe da rashladi vazduh, ali sunce i dalje neprijatno peče kroz staklo – po licu, rukama i telu.

Kod kuće je slična situacija. Klima spusti temperaturu, ponekad čak i previše, ali čim sednete pored prozora i dalje osećate snažno zračenje i veliku toplotu. Da biste izbegli efekat “staklene bašte”, navlačite zavese, spuštate roletne i usred dana pretvarate svetao prostor u mračnu prostoriju.

U kancelariji rashlađen vazduh ne rešava problem direktnog sunca. Zaposlenima i dalje smeta sunčeva toplota, odsjaj koji otežava rad na monitorima, a radna mesta pored velikih prozora postaju najneprijatniji deo prostora.

Sve ove situacije imaju isti uzrok – sunčeva energija, toplota i UV zračenje koji nesmetano prodiru kroz nezaštićeno staklo.

I isto rešenje.

Pravilno izabrana folija može potpuno promeniti osećaj u automobilu ili prostoru

Savremene termoizolacione folije imaju ulogu da zaustave do 80% sunčeve energije pre nego što ona zagreje unutrašnjost automobila, stana, kuće ili poslovnog prostora.

Ključni benefiti od zatamnjivanja stakala na automobile su

- smanjenje temperature vazduha u vozilu i do 25 stepeni,

- smanjenje temperature površine sedišta čak do 40 stepeni,

- zaštita od UV zračenja veća od 99%,

- enterijer vozila je dodatno zaštićen od bleđenja.

Detaljne informacije o svim benefitima možete videte na linku https://www.tamnastakla.com/folije-efekti

Ključni benefiti od ugradnje termoizolacionih folija na stakla objekata su

- smanjenje ulaza toplote do 80%

- prostor ostaje svetao bez stalno spuštenih roletni i navučenih zavesa,

- smanjen je odsjaj na televizorima i ekranima,

- zaštita od UV zračenja veća od 99%,

- ne postoji efekat “staklene bašte”.

Detaljne informacije o svim benefitima možete videte na linku https://www.folijazastakla.com/prednosti-folija.html

Više od 20 godina iskustva u ugradnji folija

Sa više od 20 godina iskustva, velikim timom sertifikovanih montažera i najvećim izborom folija, Black Glass predstavlja jednog od lidera u ovoj oblasti u regionu.

U Black Glass servisima u Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu i Banja Luci možete uživo videte i testirati koliko termoizolacione folije smanjuju prolazak toplote i zagrevanje unutrašnjosti vozila i objekata.

Zaštitite automobile, dom ili poslovni prostor pre najvećih letnjih vrućina.

Više informacija o folijama za objekte možete naći na sajtu https://www.folijazastakla.com dok se o auto folijama možete informisati na sajtu https://www.tamnastakla.com