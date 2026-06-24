Pevačica Viki Miljković ima poseban razlog za slavlje. Njen sin Andrej završio je srednju školu, čime je uspešno priveo kraju jedno važno životno poglavlje i zakoračio u novu etapu svog obrazovanja.

Ponosna mama nije krila emocije, pa je lepe vesti podelila i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Viki je objavila fotografije i snimke sa svečane ceremonije dodele diploma, pokazujući koliko je srećna zbog uspeha svog naslednika.

Tim povodom, pevačica i njen suprug Dragan Tašković Taške prisustvovali su svečanosti organizovanoj za maturante, gde su zajedno sa porodicom i prijateljima obeležili Andrejev veliki dan.

Andrej je pozirao pored oca sa diplomskom kapom na glavi.

- Moja sreća, ponos, radost, moje sve - napisala je Viki Miljković u opisu objave, nakon čega su usledile čestitke.

Inače, njen naslednik će obrazovanje nastaviti u inostranstvu, gde ga očekuje školovanje na prestižnom fakultetu.

Viki i Taške imaju privatan biznis

Podsetimo, Viki i Taške godinama zarađuju od biznisa sa nekretninama.

- Jako sam zadovoljna kako se moj privatni biznis razvija i ponosna sam na sve rezultate koje sam do sada postigla.U pregovorima smo s još nekim luksuznim kompleksima i polako se širimo. Naša firma radi direktnu prodaju, kao i uređenje samog enterijera.Mnoge kolege su nam ukazale poverenje, na šta sam im posebno zahvalna. Drago mi je da nam veruju, a mi se uvek potrudimo da im pružimo najbolje uslove i najkvalitetniju ponudu - izjavila je Viki Miljković svojevremeno za "Alo".

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