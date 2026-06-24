Pevačica Marija Mikić spakovala je kofere i otputovala na luksuzni odmor u Grčku, gde trenutno boravi na Mikonosu i proslavlja svoj 34. rođendan.

Tokom boravka na popularnoj destinaciji, Marija je nazdravila uz čašu proseka, a potom je objavila fotografije na kojima pozira u bikiniju i pokazuje zavidnu figuru.

Marija Mikić proslavila rođendan na Mikonosu

Uživala je pored bazena u kupaćem kostimu ukrašenom biserima, u obliku školjki.

- Hvala svima na lepim željama - kratko je poručila.

Emotivna poruka Jovana Pantića o očinstvu i razdvojenosti

Podsetimo, nakon razvoda od Jovana Pantića pronašla je novi mir, a iz tog braka ima dvoje dece, sina Miliju i ćerku Đurđu.

Dok pevačica uživa na odmoru, njen bivši suprug nedavno se oglasio na Instagramu i govorio o rasporedu viđanja dece, izražavajući emocije povodom razdvojenosti od njih.

- Nema tog sudije, nema te presude koja može da pobedi moju ljubav prema njima. Nema tog čoveka koji je jači od srca njihovog tate. Ja nisam otac za svaku drugu sredu i svaki drugi vikend. Ja sam njihov tata za svaki dan, u mislima, u srcu i u svakoj borbi koju vodim za njih - naveo je Pantić.

Zatim je dodao da, iako postoji zakonski raspored viđanja, njegova ljubav prema deci nema ograničenja.

- Mnogo toga nemogućeg sam uradio u životu. Zato znam da mogu da napravim i jedan poseban kalendar za nas. Kalendar u kojem će mnogo više dana sa njima imati svoje mesto, jer ljubav prema njima ne može da stane ni u jednu presudu, ni u jedan datum - poručio je on.