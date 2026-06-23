Voditelj Ognjen Amidžić nedavno je ugostio frontmena grupe "Leksington", Bojana Vaskovića.

Poznate su svima Ognjenove šale, međutim, desi se nekada da iste baš uvek i ne prijaju gostima, a tako je, čini se, bilo sinoć.

Amidžić je postavio pitanje pevaču da mu nabroji šta njegovoj ženi smeta kod njega.

Zaboravljam, ponekad manjak pažnje, treće ne postoji - rekao je Vasković.

- Glupo je da dovodiš ljubavnicu u kuću - rekao je Ognjen u svom stilu, ali se čini, po njegovoj reakciji, da mu ova šala baš i nije prijala.

Voditelj razočaran

Ognjen Amidžić je otkrio da ga je nedavno u poslovnom smislu najviše razočarala Andreana Čekić i da za nju trenutno nema mesta kod njega u emisiji "Ami Dži šou".





Kako je istakao, Andreana ga je nekoliko sati pred snimanje emisije ostavila na cedilu ni krivog ni dužnog, iako su se poznavali i sarađivali godinama.



- Onaj ko me je trenutno razočarao jeste Andreana Čekić. To se desilo relativno skoro. Nikad niko kod nas nije zabranjen. Mislim da treba da prođe jedan duži period, pošto smatram da se ponela krajnje neprofesionalno u jednom trenutku. To mi je veoma čudno za nekoga s kim sarađujem godinama na svim nivoima. Ne možeš ti meni da se javiš istog dana kad snimam emisiju u tri po podne, a lajv je u 10. Znači, mi se već od sedam, osam postavljamo. Ne možeš da dođeš i kažeš da ti nisi ispoštovana ne znam od koga i na koji način. To je nemoguće. Nikad mi se to nije desilo. Sad ne može da dođe, jer sad sam ja pun. Da se moja ekipa pita i ljudi koji rade sa mnom, mi bismo takvi bili prema mnogim drugim ljudima. Ja samo smatram da se uvek postavljam iznad situacije. Ne bi ni bio problem, ali ne možeš ti mene na taj dan da ostaviš bez rešenja, da mi se javiš zbog navodno ne moje greške. Pa nemoj onda meni da praviš problem. Ti meni praviš problem, a ja nisam napravio grešku - rekao je Amidžić za Scandal

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