Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram video porukom.

Predsednik je u opisu snimka napisao: Prvi "glasački listić"... pogledajte!



Predsednik je rekao:

- Dragi narode, nervoza je velika kod onih koji su probali da nam sruše i unište državu. Ne postoji stvar koju neće da učine da bi potvrdili da sve ono što su lagali je u stvari bila istina. Svejedno, laži padaju kao kule od karata jedna za drugom. Naše je samo da sačuvamo mir, trpeljivost i pokažemo strpljenje. Na kraju, svaka istina će da se sazna i istina uvek pobeđuje - rekao je predsednik pa dodao:

- Ja sam ovde dobio nešto što je važno - glasački listić... nije pravi glasački listić za izbore. Ali je mnogo važan glasački listić. Svi ljudi koji 27. juna dođu na skup. Imaće priliku da dobiju ovakav papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih ima pravo svako po pet da zaokruži i da kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo državi...od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiu... sa druge strane, zanimljivo je, ostavljen je prostor da svako napiše šta je to što ga muči, da iznese svoje primedbe.

- Ja ću sada da iznesem svoje primedbe, očekivanja i od sebe i od drugih i da kažem šta je to što moramo da promenimo. Koliko tražim da se izborimo protiv bahatosti, šta da uradimo protiv arogancije, kako više da brinemo o ljudima. Portal "Ko si bre ti" počinje sledeće nedelje sa radom i moći ćete i tu priliku da iskoristite da nam ukažete na probelem sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom i gradskom, svakom drugom nivou. Sve ovo što radimo radimo zbog ljudi u Srbiji i ljudi u Srbiji moraju da vide rezultate tog rada. Hvala vam na podršci, što dolazuite 27 - og na plato ispred Naroden skupštine, hvala vam za svu ljubav i podršku, i kaop što znate, istina i Srbija uvek pobeđuju.