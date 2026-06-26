"Zajedno sa guvernerom Sevastopolja Mihailom Vladimirovičem Razvožajevim, doneta je odluka o potpisivanju ukaza o proglašenju regionalnog vanrednog stanja u Republici Krim i gradu Sevastopolju. Ova odluka je doneta prvenstveno radi rešavanja ekonomskih pitanja", napisao je on na svom Telegram kanalu, prenosi TASS.

Aksjonov je dodao da je vanredno stanje proglašeno 26. juna u 13 časova po moskovskom vremenu. On je objasnio da pravni okvir za vanredne situacije omogućava najefikasnije rešavanje pitanja vezanih za stabilno funkcionisanje svih oblasti od kojih zavisi egzistencija stanovništva.

Aksjonov je ranije pozvao stanovnike da "koriste zdrav razum" i ne podležu glasinama, kao i da ne šire lažne informacije o nestašici goriva u regionu.

On je napomenuo da je nestašica nafte na Krimu i dalje akutna, ali da federalne i regionalne vlasti rade na njenom rešavanju, iako mnoge mere nisu javno objavljene.

"Pozivam Krimljane da ne veruju glasinama niti da ih šire, da se ne prepuštaju emocijama, već da koriste zdrav razum. Podsećam vas da je glavni cilj neprijatelja zastrašivanje i širenje panike, uključujući i putem lažnih vesti i curenja informacija", navodi se u poruci objavljenoj na Aksjonovljevom Telegram kanalu.

On je, takođe, zahvalio Krimljanima na jedinstvu i međusobnoj pomoći i napomenuo da su lokalne vlasti već preduzele neophodne mere kako bi osigurale potpunu bezbednost.

Zbog novonastale situacije, saobraćaj za putnička vozila na Krimskom mostu bio je zatvoren od sinoć u 23.50 po moskovskom vremenu do jutros u 6.14 po moskovskom vremenu.

Od 09 sati po moskovskom vremenu, u redu je bilo 2.800 vozila, ali je taj broj kasnije opao na 2.100. Red na prilazu za automobile Krimskom mostu iz Kerča dostigao je 2.450 vozila, a vreme čekanja je duže od pet sati, objavljeno na informativnom kanalu Maks.

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