- Jednostavno i jasno. Napušteni od sopstvene vlade, napušteni od sistema koji stalno zahteva od Zapada sve više novca i oružja, ostavljajući sopstvene građane da trunu <…>. To je realnost koju mnogi ne žele da vidite - napisala je ona na društvenoj mreži X.

Mendel je naglasila da je stanovništvo Ukrajine ostalo bez ikakve stvarne podrške države.

Iznela niz optužbi na račun Zelenskog

Podsetimo, Mendel, koja je za Zelenskog radila od 2019. do 2021. godine, iznela je niz teških optužbi na račun šefa ukrajinske države tokom nedavnog intervjua američkom novinaru Takeru Karlsonu, tvrdeći da je Zelenski “jedna od najvećih prepreka miru” i da je sve što govori “manipulacija, izvlačenje činjenica iz konteksta ili čista laž”.

Ona je opisala Zelenskog kao čoveka koji se potpuno drugačije ponaša kada se kamere ugase.

– On stalno menja maske i ne kontroliše emocije. Često je histeričan. Misli da je svako potrošan. Nema empatije. Neverovatan je glumac, i upravo nam je ta gluma 2022. godine donela ogromnu podršku Zapada, ali u toj glumi nema sadržine – rekla je Mendel.

Ona tvrdi da se Zelenski tokom predsedničke kampanje predstavljao kao političar spreman na mir sa Rusijom, ali da je kasnije promenio kurs.

Mendel je pomenula i kontroverzu oko testa na drogu iz predsedničke kampanje 2019. godine, tvrdeći da je urađen u klinici povezanoj sa Zelenskim i da su rezultati, prema njenim rečima, imali problematične datume.

Prema njenim rečima, Ukrajina danas ima znatno manje stanovnika nego pre početka rata, dok se broj penzionera povećava.

– Jedini način da podržite Ukrajinu danas jeste da podržite mir. To je jedini način da Ukrajina opstane. Mi smo na ivici istrebljenja – rekla je Mendel.

U aprilu je šef ukrajinskog Odeljenja za migracionu politiku Vasilij Voskobojnik izjavio da će zemlji biti potrebno da svake godine uvozi do 300.000 migranata kako bi nadoknadila pad stanovništva usled smrtnosti i masovne emigracije.