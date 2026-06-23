Ukrajinski vojnici su rekli da je ceo grad, koji je deo istočnih odbrambenih linija zemlje, zapravo u „sivoj zoni“, i da ga više ne kontroliše nijedna strana, piše britanski Telegraf.

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su njihove snage pojačale operacije na jugozapadu grada i da opkoljavaju ukrajinske jedinice.

Napredovanje je izazvalo zabrinutost da Moskva pokušava da opkoli i zauzme Konstatinovku, što bi moglo otvoriti put ka Kramatorsku i Slavjansku, poslednjim velikim ukrajinskim uporištima u istočnom Donjecku.

„Ulaze u oblasti iza naših leđa, i u urbanim uslovima izuzetno ih je teško izbaciti“, rekao je za BBC ukrajinski pilot drona koji deluje u gradu.

Pilot je rekao da je situacija prerasla u „veliku krizu“.

Ruski vojnici u gradu, koji napreduju sa juga, viđeni su čak i na severnim obodima Konstantinovke.

Usvajajući sličnu strategiju kao tokom zauzimanja Pokrovska 2025. godine, trupe su počele da napreduju duž bokova kako bi opkolile grad i presekle linije snabdevanja.

Prošlog meseca, izveštaji koji su se pozivali na ukrajinsku obaveštajnu službu tvrdili su da su ruski najviši komandanti uverili Vladimira Putina da mogu da zauzmu Kramatorsk i Slovjansk, gradove u centru „pojasa utvrđenja“, do kraja godine.

Takav proboj približio bi Kremlj ostvarenju jednog od njegovih najvažnijih preostalih ratnih ciljeva: osvajanja cele oblasti Donbas.

Kijev odbacuje tvrdnje da je Kostatinovka opkoljena

Kijev, međutim, odbacuje tvrdnje da je Kostantinovka opkoljena. Brigadni general Oleksandr Bakulin, komandant 19. korpusa Ukrajine, insistirao je da „situacija ostaje pod kontrolom“ i da „neprijatelj nema uspeha“.

Ipak, komandant je priznao da oko 130 ruskih vojnika trenutno deluje unutar grada.

Prema najnovijim podacima vlasti, oko 2.000 civila ostaje u Konstantinovki, koja je odsečena od svih hitnih i humanitarnih službi.

Ukrajinski „pojas utvrđenja“ je strateški važna odbrambena linija duga oko 48 kilometara koja se proteže kroz severni Donjeck. On čini kičmu istočne odbrane zemlje. Sastoji se od četiri ključna grada koje Rusija nije uspela da zauzme: Slovjansk, Kramatorsk, Druživka i Kostjantinivka.

Iako je Kremlj više puta pokretao ofanzive na ovo područje, Institut za proučavanje rata procenjuje da bi, trenutnim tempom napredovanja Rusije, osvajanje ostatka Donjecke oblasti moglo da traje najmanje dve godine.

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