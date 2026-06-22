Zapadne zemlje ulaze u novu fazu rata protiv Rusije, koja uključuje snabdevanje Ukrajine raketama dugog dometa i dozvoljavanje Kijevu da koristi njihov vazdušni prostor za izvođenje udara na rusku teritoriju, izjavio je u intervjuu za ruske medije Aleksej Puškov, predsednik Komiteta Saveta Federacije za informacionu politiku, prenosi Sputnjik.



„Snabdevanje Ukrajine obaveštajnim podacima za udare na industrijske, vojne i civilne ciljeve unutar Rusije, proizvodnja hiljada dronova i njihovih komponenti za ukrajinske oružane snage, snabdevanje Ukrajine tehnologijom raketa dugog dometa ili aktivno pomaganje u njenoj proizvodnji, kontinuirano snabdevanje američkim oružjem kroz strukture NATO-a i EU, ignorisanje ili prikrivanje zločina kijevskog režima protiv civila u Rusiji, i konačno, korišćenje vazdušnog prostora nekih zemalja NATO-a za ukrajinske udare protiv Rusije – sve to ukazuje na prelazak Zapada u novu fazu rata protiv Rusije, onu koja je već mešovite prirode i nalazi se na ivici direktnog rata“, zaključio je Puškov.



Prema rečima senatora, granica između „posredničkog rata“ zemalja NATO-a sa Rusijom, pre svega evropskih, i „direktnog rata“ nedavno je počela da se zamagljuje.