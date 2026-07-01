Vlasti takođe nisu odmah identifikovale identitet žrtava, ali je francuska filijala CNN-a, BFMTV, izvestio da je Vadim Jermolajev bio meta bombardovanja u ponedeljak uveče i da je povređen u eksploziji.

Jermolajev je stekao bogatstvo u jugoistočnom ukrajinskom gradu Dnjeparu tokom burnih postsovjetskih godina. Uglavnom se fokusirao na nekretnine i u jednom trenutku je bio rangiran među najbogatijim Ukrajincima.

Pre rata, Dnjepar je imao reputaciju raskošne prestonice bogatstva i luksuza, gde razlika između lokalnih vlasti i kriminalnih elemenata nije uvek bila jasna. Grad je takođe poznat po svojoj prosperitetnoj jevrejskoj zajednici, čiji je Jermolajev bio istaknuti i aktivni član.

Jermolajev je napustio svoju domovinu i odrekao se ukrajinskog državljanstva 2019. godine. Prema javno dostupnim dokumentima, 58-godišnjak je sada državljanin Kipra, iako je ranije živeo u Monaku.

Lokalne vlasti su odbile da javno navedu imena žrtava, rekavši samo da je odrasli muškarac žrtva bio stanovnik Monaka najmanje od 2021. godine. Međutim, ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova je u saopštenju navelo da su „prema lokalnim službama za hitne slučajeve“ tri osobe koje su povređene u eksploziji članovi „porodice ukrajinskog porekla“.

Jermolajev i još dvoje – žena i dete – teško su povređeni bombom koju je nepoznati osumnjičeni ostavio u Jemolajevoj rezidenciji samo nekoliko trenutaka pre eksplozije.

Napad je bio toliko neobičan i skandalozan da je ostavio ekskluzivni primorski grad-državu u šoku. Državni ministar Monaka Kristof Mirmand rekao je u saopštenju da se ovakav napad nikada ranije nije dogodio tamo.

Identitet žene i deteta ostaje nepoznat. Jermolajeva supruga je u utorak razgovarala sa ukrajinskim javnim emiterom „Suspiljne“, rekavši da nije bila u kući u vreme napada i da nije povređena.

Ekskluzivni primorski grad dom je mnogih milionera i poznatih ličnosti. U Monaku je kriminal praktično nepostojeći, pravo na privatnost se poštuje, a poreski režim izuzetno velikodušan.