Vrhovni sud SAD presudio je da dozvoljava Trampovoj administraciji da odmah okonča humanitarnu zaštitu za oko 350.000 Haićana i 6.000 Sirijaca koji legalno žive u zemlji, otvarajući put njihovoj deportaciji.

Presuda, doneta sa 6 glasova za i 3 protiv, poništava odluke nižih sudova i predstavlja veliku pobedu za imigracionu politiku Donalda Trampa.

U slučaju Malin protiv Doua, konzervativna većina suda dala je imigracionim vlastima praktično neograničena ovlašćenja da okončaju program privremenog zaštićenog statusa (TPS), utvrdivši da sudovi nisu imali osnova za intervenciju. Ovo je najnovija u nizu pobeda Trampove administracije na Vrhovnom sudu po pitanju imigracije i dešava se istog dana kada je sud doneo posebnu odluku kojom se otvara put za ponovno uvođenje politike ograničavanja tražilaca azila.

Šta je TPS i ko ga gubi?

Privremeni zaštićeni status (TPS) je program koji je Kongres osnovao 1990. godine radi zaštite imigranata od deportacije kada su njihove matične zemlje pogođene ratom ili prirodnim katastrofama. Trenutno obuhvata oko 1,3 miliona ljudi iz 17 zemalja.

Haićanima je prvi put dodeljen status 2010. godine nakon razornog zemljotresa, a zaštita je nekoliko puta produžavana zbog nasilja bandi koje je raselilo više od milion ljudi unutar zemlje. Sirijcima je to dodeljeno 2012. godine, nakon što je njihova zemlja utonula u građanski rat.

Od povratka u Belu kuću u januaru 2025. godine, Trampova administracija je nastojala da okonča TPS za 13 od tih 17 zemalja. Odluka doneta u četvrtak daje jasan pravni put tim naporima, koje su prethodno blokirali niži sudovi.

Presuda se odnosi i na preostale četiri zemlje sa aktivnim TPS statusom: El Salvador, Liban, Sudan i Ukrajinu, čija zaštita treba da bude obnovljena kasnije ove godine. Američki Stejt department trenutno savetuje da se ne putuje na Haiti i u Siriju zbog široko rasprostranjenog nasilja, kriminala, terorizma i otmica.

Sud podeljen po ideološkim linijama

Govoreći u ime konzervativne većine od šest sudija, sudija Samjuel Alito je tvrdio da imigracione vlasti imaju isključivo i nenadzirano ovlašćenje da opozovu status TPS-a. To znači da sudije ne mogu da blokiraju opozive čak ni kada su niži sudovi utvrdili da su verovatno nezakoniti.

Alito je takođe odbacio argumente da pogrdne izjave koje je Tramp dao o haićanskim migrantima, uključujući tvrdnje iz kampanje 2024. da Haićani kidnapuju i jedu kućne ljubimce, ukazuju na rasnu pristrasnost. On je te komentare opisao kao „nedovoljne da pokažu da je ukidanje statusa Haićana zasnovano na rasnoj pripadnosti haićanskog naroda“.

Sudija Elena Kejgan bila je oštra u svom izdvojenom mišljenju. „Predstavljeni dokazi uključuju izjave predsednika koje su toliko odvratne i rasno obojene da većina sudija odbija da ih citira u pisanoj formi“, napisala je, dodajući da presuda znači da će stotine hiljada života „biti iščupano iz korena, većina njih trajno“.