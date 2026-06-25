Upravo takva priča stiže iz Valjeva, gde je Udruženje za zaštitu životinja "Čarna" podelilo potresnu sudbinu psa po imenu Arčibald. Njegova priča ubrzo je obišla društvene mreže i dirnula veliki broj ljudi.

Prema navodima udruženja, Arčibald je izbačen iz automobila i ostavljen sam pored puta. Umesto da ode, danima je ostajao na istom autobuskom stajalištu, uporno čekajući da se njegov vlasnik vrati.

Svaki automobil koji bi se zaustavio budio je novu nadu. Arčibald bi pogledom pratio vozila i očekivao poznato lice. Međutim, dani su prolazili, a niko nije dolazio po njega.

„Svaki auto koji bi stao budio je nadu da je to njegov čovek. Ali niko se nije vratio. Umesto doma, stigao je azil. Umesto sigurnosti – boks. I opet čeka. Samo sada iza rešetaka“, naveli su iz udruženja.

Nakon što je spašen sa ulice, Arčibald je smešten u azil. Iako je sada na sigurnom, i dalje čeka nekoga ko će mu pružiti novu šansu za srećan život.

Kako navode iz udruženja, reč je o psu srednjeg rasta koji je kastriran, čipovan i vakcinisan. Opisuju ga kao izuzetno dobrog, privrženog i spremnog za život u porodici.

Iz „Čarne“ poručuju da Arčibald zaslužuje ljude koji ga više nikada neće napustiti i pozivaju sve ljubitelje životinja da podele njegovu priču kako bi što pre pronašao dom.

Objava je izazvala veliki broj reakcija na društvenim mrežama. Mnogi korisnici priznali su da ih je njegova priča rasplakala, dok su drugi izrazili nadu da će ovaj verni pas uskoro pronaći porodicu koja će mu vratiti veru u ljude.

Ukoliko Arčibald još nije udomljen, svi zainteresovani mogu da se obrate udruženju putem njihove Fejsbuk stranice i pruže mu priliku za novi početak.