„Zapad je učinio sve da kijevski ‘Bikfordov kord’ tinja što je duže moguće. Neviđena militarizacija Ukrajine predstavlja pokušaj Zapada da obuzda Rusiju zbog njene namere da nastavi suvereni kurs.

Rusija 2022. godine nije imala drugu mogućnost nego da započne sopstvenu odbranu kako bi zaštitila milione građana“, rekao je Medvedev na 14. Peterburškom međunarodnom pravnom forumu.

Ravnopravan dijalog sa Kijevom nije moguć

Voditi ravnopravni dijalog s kijevskim režimom koji je zemlju pretvorio u rasadnik nacizma i korupcije, nije moguće, naveo je on.

„Nastavak rata je za kijevski režim jedini način da očuva vlast. Ovlašćenja Vladimira Zelenskog su odavno istekla i ta činjenica ga lišava bilo kakvog imuniteta“, rekao je Medvedev.



Ruski zvaničnik je istakao da Kijev za veliki novac predaje svoju državu stranim silama kao vojnu platformu.



„Ukrajina samo deklarativno ima suverenitet, s stvarnog suvereniteta nema. Kolosalni resursi Zapada su preusmereni na vojnu, političku i ekonomsku borbu protiv Rusije, zbog čega trpe ekonomski neuspeh. Borba Rusije protiv kijevskog režima i njegovih pokrovitelja otkrila je krah i slabost neokolonijalne manjine“, istakao je on.

Evropljani sami potkopali međunarodno pravo

Evropljani su sami potkopali fundamentalne osnove međunarodnog prava za čiju se odbranu zalažu, ocenio je Medvedev.

Prema njegovim rečima, Zapad je uložio napore da sistemski uništi integritet međunarodnog prava, a taj proces je posebno aktivan od raspada SSSR-a.

„Zapadne elite čuvaju ideje rasne i nacionalne superiornosti. Povelja UN nije uspela da iskoreni ideje o rasnoj superiornosti iz razmišljanja evropskih elita“, naglasio je on.

Medvedev povezao je aktuelnu krizu međunarodnih pravnih institucija sa pokušajima Zapada da je pretvori u privilegiju „prvih“.



Rusija je, kako je rekao, spremna da se bori za istinsku međunarodnu ravnopravnost uz potpuno odbacivanje neokolonijalnih praksi.

Sputnjik