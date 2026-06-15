"Mi smo nezavisna i suverena zemlja", naveo je Ben Gvir, preneo je Tajms of Izrael.

On je istakao da Izrael nije potpisnik sporazuma SAD i Irana, kao i da taj dokument ne štiti izraelsku bezbednost.

"Ne smemo da se povučemo ni sa jedne teritorije (u Libanu) koju su naši borci osvojili", poručio je Ben Gvir.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif saopštio je sinoć da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum i da su obe strane proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban.

On je rekao da će sporazum biti potpisan 19. juna u Ženevi, a mediji navode da će nakon tog biti objavljen tekst sporazuma.