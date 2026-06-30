Jedan vozač iz Hrvatske podelio je neprijatno iskustvo nakon što je na auto-putu pomogao nepoznatom čoveku kome je pukla guma. Kako tvrdi, u želji da mu omogući da nastavi put, pozajmio mu je svoju rezervnu gumu, ali je kasnije ostao bez nje.

Svoju priču objavio je u Fejsbuk grupi "Prometne zgode i nezgode", gde je opisao kako je upoznao vozača Audija koji je sa saputnicom putovao ka Orebiću.

"Dogovorili smo se da mi vrati rezervnu gumu"

Kako navodi, zaustavio se kako bi pomogao vozaču kojem je pukla guma i ponudio mu svoju rezervnu.

"Hteo bih da se zahvalim gospodinu kome sam stao na auto-putu u smeru ka Pločama jer mu je na Audiju pukla guma. Ponudio sam mu pomoć i dao svoju rezervnu gumu. Zamenio ju je kako bi mogao da nastavi put sa gospođom prema Orebiću. Razmenili smo brojeve telefona i dogovorili se da, kada dođe u Split, preuzmem svoju rezervnu gumu."

Vozač dalje tvrdi da su se nekoliko dana kasnije čuli telefonom i da mu je drugi čovek rekao da ga pozove narednog dana kako bi se dogovorili oko vraćanja gume.

"Od tada više ne želi da mi se javlja na telefon. Pa eto, da mu se zahvalim što je ispao kreten i neće ni da se javi niti da vrati felnu", napisao je u objavi.

Brojni korisnici stali uz njega

Objava je izazvala veliki broj reakcija na društvenim mrežama, a mnogi su izrazili podršku vozaču i poručili mu da ga ovo iskustvo ne odvrati od pomaganja ljudima.

Neki od komentara glasili su:

"Ne gubi poverenje i dobrotu. Siguran sam da nas ima više dobrih i dobronamernih nego ovakvih."

"Za to moraš da imaš obraz kao đon kopačke. Ti si pokazao da si čovek, a on nije."

"Ne brini, karma će svoje odraditi."

Pojedini korisnici predlagali su i da se identitet vozača objavi javno, ali takvi predlozi nisu naišli na podršku svih učesnika diskusije.