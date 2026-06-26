Prema prognozama, tajfun Mekala, sedmi ove godine, mogao bi tokom vikenda da se približi područjima uz pacifičku obalu japanskog arhipelaga, preneo je Japan tajms.

Tajfun Higos kreće se ka severu preko voda istočno od Filipina, što bi moglo dodatno da pojača padavine izazvane sezonskim kišnim frontom i sistemom niskog pritiska, ističi meteorolozi.

Železnička kompanija JR Central saopštila je da bi pojedine linije brzih vozova šinkansen između Tokija i Osake mogle da budu otkazane ili da kasne od subote zbog vremenskih uslova.

Meteorološka agencija upozorila je i na opasnost od klizišta i izlivanja reka i pozvala je stanovnike Okinave i ostrva Amami na pojačan oprez zbog jakih vetrova.

Agencija za upravljanje požarima i katastrofama saopštila je da su stotine hiljada ljudi u prefekturama Jamaguči i Fukuoka obuhvaćene naredbama za evakuaciju zbog obilnih kiša.

Zbog zatvaranja puteva izazvanih nevremenom, kompanija "Tojota" privremeno je obustavila rad u fabrici u prefekturi Fukuoka od četvrtka uveče do petka popodne.

Kompanija "Nisan" je takođe najavila privremenu obustavu pojedinih proizvodnih linija zbog kašnjenja u isporuci delova.

Kopnene snage samoodbrane Japana otkazale su planirani let transportnog aviona V-22 Osprej ka ostrvu Mijako zbog približavanja tajfuna. Let je trebalo da bude deo zajedničke vojne vežbe sa američkim marincima, dok bi i druge aktivnosti planirane za vikend mogle da budu izmenjene u zavisnosti od vremenskih prilika.

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