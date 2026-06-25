Grupa građana krenula je jutros pešice iz Petrovaradina ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu ''Srbija jedna porodica'' koji će biti održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine.

Oni su u majicama na kojima je ispisano ''Srbija pobeđuje'', a nose zastave Srbije i zastave sa sloganom ''Srbija pobeđuje'' i uzvikuju snažne poruke ''Kosovo je srce Srbije'' i ''Živela Srbija''.

Planirano je da prespavaju u Inđiji, odakle će nastaviti put ka Beogradu.

Kako se može videti po objavama na društvenim mrežama, građani iz Novog Sada na svom putu ka Beogradu nailaze na veliku podršku i srdačne reakcije.

- Punog srca do prestonice! Naši Novosađani krenuli peške za Beograd, a stižemo i mi 27. juna! - navodi se u jednom od komentara.