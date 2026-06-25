Blokaderski profesor Ognjen Radonjić je tragičnu smrt studentkinje M. Ž. na Filozofskom fakultetu u Beogradu okvalifikovao kao samoubistvo, iako to još nije učinilo tužilaštvo budući da su istražne radnje još u toku.

""Erupcija se desila sa padom nadstrešnice 2024. i naravno pobudili su se univerziteti i među njima Univerzitet u Beogradu, ali to je samo jedan front borbe od velikog pa kažemo širokog tog dijapazona društva koje se koje se pobunilo. I sada, vi se obračunavate kako s kim možete i onda sad vi povezujete, jedno SAMOUBISTVO, jedan nesrećan slučaj, na Filozofskom fakultetu sa upotrebom soničnog oružja", rekao je on na N1.

Podsećamo, telo studentkinje pronađeno 26. marta uveče na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu.

VJT u Beogradu oglasilo se 6. aprila ove godine i saopštilo da nalazi ukazuju da je smrt nastupila usled povreda nastalih padom sa visine, dok toksikološkim analizama nije bilo detektovano prisustvo lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Više javno tužilaštvo u Beogradu nastavlja predistražni postupak povodom smrti M.Ž. i okolnosti pod kojima je došlo zapaljenja pirotehničkih sredstava na V spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.



