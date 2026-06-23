Poseban deo programa biće interaktivna zona u kojoj će građani imati priliku da aktivno učestvuju i iskažu svoje mišljenje o prioritetima za budući razvoj Srbije.

Ispred Skupštine Srbije biće postavljene glasačke kutije, a građanima će biti ponuđena lista od deset tema koje se odnose na različite oblasti razvoja zemlje.

Zadatak učesnika biće da odaberu pet tema koje smatraju najvažnijim, a zatim svoj izbor ubace u posebno pripremljene kutije.

Cilj ovog dela programa je potpuno jasan, građani nisu samo posmatrači, već aktivni učesnici događaja i u svojim rukama drže budućnost svoje Srbije.

Pored interaktivnog glasanja, građane očekuju i brojni zanimljivi sadržaji, dečiji i porodični program, tehnološke atrakcije i roboti, do koncerta i nastupa najvećih srpskih zvezda.

Koje velike zvezde će nastupiti 27. juna možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.

Skup „Srbija, jedna porodica“ održaće se 27. juna u Beogradu, a organizatori pozivaju građane da obiđu brojne sadržaje i uključe se u program koji je pripremljen za sve generacije.

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