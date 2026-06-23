Potpuna primena novog EES sistema (Entry/Exit System) na granicama Evropske unije uveliko je na snazi, a umesto bržeg prelaska granice, putnike su dočekali višesatno čekanje, ogromne kolone i potpuni haos.

Sistem je zvanično uveden kao digitalna zamena za pečatiranje pasoša i trebalo je da ubrza kontrolu putnika. Međutim, u praksi je situacija potpuno drugačija – gužve su ogromne, čekanja traju satima, a nezadovoljstvo raste iz dana u dan.

Najviše su pogođeni državljani zemalja van EU, među kojima su i građani Srbije. Novi sistem odnosi se na sve putnike iz trećih zemalja koji ulaze u Šengen zonu na kratkotrajni boravak, uključujući građane Srbije, Velike Britanije, SAD i Turske.

Šta se promenilo?

Za razliku od ranijeg sistema, kada ste pasoš mogli da predate kroz prozor automobila ili autobusa, sada je procedura znatno komplikovanija.

Putnici često moraju da izlaze iz vozila, stanu u red ispred kućica za kontrolu, fotografišu se i ostavljaju biometrijske podatke – uključujući otiske prstiju.

Dodatni problem je to što se podaci, prema iskustvima putnika, uzimaju više puta, iako je najavljeno da bi nakon prvog unosa proces trebalo da bude brži.

„Više sam čekala nego što sam putovala“

Biljana iz Vršca kaže da je na putu kroz Hrvatsku ka Banjaluci doživela ogroman stres.

— Više vremena sam provela čekajući na granici nego u vožnji. To mi je potpuno neverovatno u 21. veku. Čim stignete na granicu, svi moraju napolje iz auta. Bez izuzetka — priča ona.

Posebno ju je pogodilo ono što je videla.

— Gledala sam starije ljude na štakama, roditelje sa malom decom kako ih podižu da bi kamera mogla da ih snimi. Tretiraju nas kao stoku, a ne kao ljude. Fotografišu nas na ulazu, pa na izlazu, pa opet pri povratku. Za tri dana fotografisali su me četiri puta. Pitam se – zašto? — kaže ogorčeno.

Dodaje da su kolone ogromne i da ljudi čekaju i po četiri sata na vrućini.

Vozači upozoravaju: Nema više pravila

Milan iz Beograda, koji često poslovno putuje u Hrvatsku, kaže da više niko ne može da proceni koliko će čekati.

— Ranije ste makar okvirno mogli da planirate. Sada toga više nema. Dva do tri sata čekanja postali su skoro standard — objašnjava.

Kako kaže, najveći problem je nepredvidivost.

— Mape ne pokazuju realno stanje. Ljudi su zbunjeni, završavaju u pogrešnim kolonama, nervoza raste. Trubi se, ljudi izlaze iz kola, šetaju, pokušavaju da se snađu. Sve to dodatno pravi haos — navodi on.

Njegov savet vozačima je jasan:

— Obavezno ponesite vodu, hranu i pripremite se za dugo čekanje. Ako putujete sa decom, budite spremni na sve.

Kako funkcioniše EES?

EES je automatizovani sistem Evropske unije koji digitalno beleži ulaske i izlaske državljana zemalja van EU.

Prilikom prvog ulaska uzimaju se:

fotografija lica

otisci prstiju

Sistem zatim prati koliko dana ste proveli u Šengenu i automatski računa pravilo 90 dana boravka u okviru 180 dana.

Iako je zamišljen kao alat za brže kontrole i veću bezbednost, mnogi putnici tvrde da je u praksi doneo samo dodatni stres.

Dobra vest za Srbe koji putuju u Grčku

Za razliku od drugih zemalja, Grčka je za srpske turiste tokom letnje sezone uvela fleksibilniji režim.

Od 1. juna do 30. avgusta, tokom najvećih gužvi, granična policija uglavnom obavlja osnovnu kontrolu dokumenata bez uzimanja biometrijskih podataka, kako bi se izbegli veliki zastoji na granicama.