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Počela puna primena EES sistema: Kolone kilometarske, putnici besni - "Tretiraju nas kao stoku"
Najviše su pogođeni državljani zemalja van EU, među kojima su i građani Srbije
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