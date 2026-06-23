Na Fejsbuk grupi „Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima – Prodaja i kupovina“ pažnju je privukao oglas koji je objavila Nadežda, a koji nudi sređen voćnjak u punom rodu po ceni od svega 12.000 evra.

Nekretnina se nalazi u Privinoj Glavi, u blizini manastira Privina Glava, na lokaciji koju vlasnica opisuje kao idealnu za sve koji žele mir, prirodu i čist vazduh.

Voćnjak u punom rodu

Prema navodima iz oglasa, voćnjak se prostire na 21 ar, odnosno 2.100 kvadratnih metara, a na njemu se nalazi čak 130 stabala voća u punom rodu.

Pored toga, na placu je zasađeno i 60 čokota hamburg grožđa, što budućem vlasniku pruža mogućnost da prihod ostvaruje odmah, bez dodatnog čekanja da zasadi dostignu pun potencijal.

Letnjikovac i priključci u blizini

Na imanju se nalazi i letnjikovac, pa je prostor pogodan ne samo za proizvodnju voća već i za odmor u prirodi.

Kako je navedeno, struja, voda i gas nalaze se na oko 60 metara od placa, što dodatno povećava mogućnosti korišćenja ove nekretnine.

Idealno za proizvodnju ili vikendicu

Zbog svoje lokacije i sadržaja, voćnjak može biti zanimljiv kupcima koji žele da se bave organskom proizvodnjom, traže vikendicu u prirodi ili žele dodatni izvor prihoda.

Vlasnica ističe da je sve već uređeno i spremno za korišćenje, bez potrebe za većim početnim ulaganjima.

Za ovu nekretninu traži se 12.000 evra.