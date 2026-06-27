Mapa je podeljena po periodima, odnosno državama su dodeljene boje u zavisnosti od toga u kojoj deceniji je poznati lanac brze hrane stigao na njihovo tržište. Na taj način jasno se vidi kako se McDonald’s širio kroz Evropu tokom godina, prateći ekonomske i političke promene na kontinentu.

Prema prikazu, prvi talas širenja dogodio se početkom 1970-ih godina. Već 1972. godine prvi restorani otvoreni su u Nemačkoj, Holandiji i Francuskoj. Narednih godina usledio je ulazak na tržišta Švedske 1973. i Velike Britanije 1974. godine, što je označilo snažan prodor zapadnoevropskog tržišta.

Tokom 1980-ih godina usledilo je dalje širenje ka jugu i severu Evrope. Tako su Španija dobila prvi McDonald’s 1981. godine, Norveška 1983, Finska 1984, a Italija 1985. godine. Ovaj period se smatra ključnim za globalnu ekspanziju brenda na evropskom tlu.

Posebno je interesantan podatak za region Balkana. Srbija je prvi McDonald’s dobila 1988. godine, što je svrstava među ranije zemlje u ovom delu Evrope kada je u pitanju dolazak lanca. Hrvatska je svoj prvi restoran dobila 1996, dok je Slovenija bila ranija – 1993. godine. Bosna i Hercegovina je na otvaranje prvog restorana čekala do 2011. godine.

Zanimljiv istorijski detalj odnosi se i na Moskvu, gde je 1990. godine otvoren prvi McDonald’s restoran, događaj koji je tada simbolizovao otvaranje Sovjetskog Saveza prema Zapadu i zapadnom načinu života.

Ova mapa, iako jednostavna, pokazuje kako su globalni brendovi pratili istorijske tokove i postepeno oblikovali potrošačku kulturu širom Evrope.