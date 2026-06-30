Novo istraživanje pokazalo je da pisanje olovkom aktivira mozak znatno snažnije nego kucanje na tastaturi, što može imati veliki uticaj na učenje, pamćenje i razvoj kognitivnih sposobnosti.

Mozak radi “punom snagom” tokom pisanja rukom

Do ovog zaključka došli su istraživači sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju, koji su pratili moždanu aktivnost studenata tokom pisanja i kucanja.

U eksperimentu su učesnici nosili EEG kapu sa 256 elektroda, što je omogućilo precizno praćenje moždanih signala u realnom vremenu.

Rezultati su pokazali da pisanje rukom, posebno pisanim slovima, aktivira širok spektar neuronskih mreža u mozgu.

Najizraženija aktivnost zabeležena je u centralnim i parijetalnim regijama, koje su ključne za učenje, obradu informacija i formiranje dugoročnog pamćenja.

Kucanje na tastaturi manje angažuje mozak

Za razliku od pisanja rukom, kucanje na tastaturi uključuje ponavljajuće i jednostavne pokrete, zbog čega je moždana aktivnost znatno slabija.

Istraživači su primetili manju povezanost između različitih delova mozga tokom kucanja, kao i generalno niži nivo aktivacije u poređenju sa pisanjem olovkom.

Drugim rečima – mozak je “manje uključen” kada tipkamo nego kada pišemo.

Zašto je pisanje rukom i dalje važno?

Stručnjaci ističu da kombinacija pokreta, oblikovanja slova i vizuelnog praćenja predstavlja jedinstveno iskustvo koje snažno stimuliše mozak.

Zbog toga smatraju da bi pisanje rukom trebalo da ostane važan deo obrazovanja, uprkos dominaciji digitalnih uređaja.

Ova veština, kako navode, ne pomaže samo deci koja uče slova, već i starijima – jer može doprineti boljem pamćenju, razumevanju i efikasnijem učenju.

Zaključak naučnika je jasan: iako su telefoni i računari neizbežni, olovka i papir i dalje imaju posebnu ulogu u razvoju mozga.